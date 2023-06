AC Restaurant de Hondelange : un accord a été signé

Les avancées ? “Les ouvriers n’avaient qu’un petit préavis. Des indemnités de départ complémentaires ont été accordées à cette catégorie de personnel. Actuellement, l’équipe se compose de 25 personnes mais les départs anticipés ne sont pas exclus si certains trouvent du travail avant la fermeture fixée au 30 septembre. Dans ce cas, nous avons obtenu l’octroi d’indemnités proportionnelles de 25 % du préavis pour les employés et de 50 % pour les ouvriers.”

En novembre 2022, dans la perspective de la fermeture de l’aire autoroutière, faute de repreneur, la direction des AC Restaurants&Hôtels Beheer NV – Autogrill Belgium – avait lancé la procédure Renault. À l’époque, vingt-sept emplois étaient en jeu. Or, en mars, la négociation relative au plan social était dans l’impasse et les syndicats CSC et FGTB, en front commun, avaient lancé un mot d’ordre de grève. Le personnel s’était croisé les bras les 24 et 25 mars, puis les 7 et 8 avril.

Sur le plan financier, malgré l’annonce lors d’un conseil d’entreprise en décembre 2022, d’une enveloppe risque social de 2,5 millions d’euros, provisionnée dans la comptabilité 2022, le total du budget accepté par l’entreprise atteignait à peine 1,5 million d’euros. Les syndicats ont obtenu qu’un montant intermédiaire soit alloué.

L’avenir du site après le 1er octobre sera prochainement abordé par la Sofico et le SPW Mobilité Infrastructures. Si cette aire autoroutière ne dispose pas de station-service, elle est éligible pour une distribution de carburants, y compris alternatifs.