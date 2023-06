Zone de secours Luxembourg : le major Stéphane Thiry brigue un second mandat

En mars 2022, vous aviez annoncé que vous ne brigueriez pas un deuxième mandat après le 1er août 2023, date d'échéance du premier. Pourquoi cette annonce ?

“À l’époque, j’avais indiqué que ce choix résultait d’une réflexion personnelle : la fonction m’occupait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au point que j’en oubliais ma famille. J’en étais arrivé à la conclusion que la charge est, en effet, trop importante pour une seule personne. ”

Une double casquette trop lourde à porter ?

“En effet, je suis non seulement à la tête d’une entreprise de 750 personnes mais aussi, comme pompier, responsable des opérations lorsqu’un important fait divers survient, comme récemment le feu de forêt à La Roche-en-Ardenne. C’est, toutes proportions gardées, comme si on demandait au directeur général de Vivalia d’intervenir en clinique pour opérer quelqu’un. ”

La zone s’est pourtant réorganisée autour du commandant avec un État-major composé d’une vingtaine d’officiers. Un encadrement trop léger ?

“Tout à fait. Chaque officier doit gérer son département : personnel, finances, bâtiments, véhicules […]. Ils doivent maîtriser les réglementations et les législations mais en plus assurer les gardes en soirée, le week-end, être sur le terrain. Pour le commandant le combat est quotidien, d’une part, pour maintenir l’équipe en place, d’autre part, pour répondre aux éventuelles interpellations des 44 bourgmestres. Je n’ai pas de difficulté particulière avec eux mais leur nombre rend la tâche difficile, tout comme la taille du territoire. ”

L’appel à candidats n’a rien donné ?

“Deux candidats se sont manifestés à la suite du premier appel mais aucun n’a été retenu par la société d’assessment. Le deuxième appel n’a rien donné. Plus d’un an après l’annonce de ma décision, le collège est revenu vers moi et m’a demandé de lui faire des propositions. ”

Quelles sont les conditions posées ?

“Les deux principales portent sur l’engagement d’un commandant adjoint et d’un civil, à savoir un ingénieur industriel. Ce dernier serait chargé des aspects techniques comme les marchés publics ou le suivi des chantiers. La zone de secours a, en effet, besoin de compétences pointues dans ce domaine. Ces deux propositions ont été acceptées par le collège, mais c’est le conseil de zone qui prendra la décision ce 14 juin."