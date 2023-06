Cette année, les organisateurs emmènent le public en immersion totale dans le monde de Nicolas Pierret et Stéphanie Annet, à la ferme Élevage Pierret à Massul, – située route de Saint-Monon 67 – où vous découvrirez leur élevage de Blanc Bleu Belge.

Ce samedi soir et dimanche à midi, les organisateurs proposeront un menu cuisiné à partir de produits locaux et préparé par le traiteur Laprairie de Neufchâteau (Réservation obligatoire via la billetterie en ligne : www.billetweb.fr/week-end-a-la-ferme ou par téléphone au 0489/202 580).

Aujourd’hui, dès 16 heures, phytolicence, délivrée par l’asbl Fourrages mieux ayant pour thématique “Intérêt de la technique du semis sous couvert pour la gestion des adventices en prairies et désherbage des jeunes semis”. À partir de 21 heures, karaoké.

Au menu dimanche, de nombreuses animations pour petits et grands telles qu’un Escape Game, blind tasting, tonte d’ovins, châteaux gonflables, circuit de petits tracteurs, grimages, bac à sable de céréales, dégustation de produits locaux et bien d’autres activités qui permettront à toute la famille de passer un bon moment au cœur de la ferme.