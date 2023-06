Libramont valorise son patrimoine funéraire

”Plusieurs citoyens m’avaient interpellé sur l’état de certaines sépultures d’intérêt historique et sur la nécessité de ne pas laisser disparaître la part importante de notre histoire locale qu’elles représentent. Nous avons alors eu l’idée de cette visite, dont le succès a clairement dépassé nos espoirs, et d’une conférence avec Thierry Luthers. Un panneau didactique sera, par ailleurs, installé à l’entrée du cimetière d’ici la Toussaint. Il reprendra la liste des tombes remarquables avec un peu de contenu”, explique Jonathan Martin, échevin du Patrimoine.

Il y a d’abord les héros de la Seconde Guerre Mondiale, tels que Joseph Angé, Adelin Mahy, François Meunier, André Noël ou encore Jules Quoibion. Deux tombes de guerre du Commonwealth, datant de la Première Guerre Mondiale, sont aussi à signaler. Le cimetière de Libramont compte également au moins un héros civil en la personne de Fernand Lassence, décoré à titre posthume par le Carnegie Hero Fund.

”Pour l’occasion, nous avons fait poser des plaques nominatives, avec portrait, afin de permettre une meilleure identification des tombes. En outre, nous avons eu la chance d’accueillir de la famille de certains de nos anciens bourgmestres. Les témoignages pendant la visite ont vraiment permis d’enrichir nos connaissances et donné à l’événement des airs de réunion de famille”, se félicite Jonathan Martin.

A découvrir également, la dernière demeure d’anciens bourgmestres, de Marie Howet, lauréate du Prix de Rome belge de peinture en 1922 et du footballeur Marius Mondelé. Ancien Diable Rouge, il fut aussi champion de Belgique avec le Daring en 1936 et 1937. Par la suite, en 1949, il devint entraîneur au RCSL. “Il est également connu pour avoir arrêté la série de 60 matchs sans défaite en championnat de l’Union Saint-Gilloise lors de la rencontre Daring-Union (2-0) du 10 février 1935. Excellent buteur, il décroche à deux reprises le titre de meilleur buteur du Championnat de Belgique : en 1935 avec 28 buts et en 1938 avec 32 buts. Dans le même registre, il est aussi détenteur d’un record : 6 buts en 14 minutes”, précise encore l’échevin du Patrimoine.