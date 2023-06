Rédacteur en chef adjoint depuis 2014, l’Arlonais est devenu rédacteur en chef le 1er décembre 2020. En mai 2022, il a souhaité remettre son mandat, tout en acceptant d’assumer la fonction jusqu’à la nomination d’un remplaçant.

Une procédure de recrutement a alors été lancée et Frédéric Feller a posé sa candidature. Le bureau exécutif de TV Lux, aidé par un expert extérieur au média et un observateur, a examiné les dossiers des candidats et procédé ensuite à leur audition.

” Il y a un peu plus d’un an, j’avais demandé à être relevé de mes fonctions de rédacteur en chef dans un contexte difficile marqué par des remous internes, les suites de la crise sanitaire et une période intense de renouvellement de la grille de programmation, explique-t-il. Depuis lors, j’ai continué à exercer mes fonctions, soutenu par tous mes collègues qui n’ont pas relâché leurs efforts pour maintenir une production audiovisuelle de qualité. Il m’est finalement apparu indispensable de poursuivre mon engagement.”

L’Arlonais se dit “rasséréné” par l’arrivée du nouveau directeur, Nicolas Léonard, et désormais prêt à relever les défis qui les attendent, entre les élections de 2024 et la nécessité de poursuivre la transition numérique.

De son côté, Nicolas Léonard, se réjouit que Frédéric Feller ait accepté de faire acte de candidature et de poursuivre sa mission à la tête de la rédaction, à un moment où TV Lux se trouve face à de nombreux et importants défis.

“Son projet éditorial et sa vision ont convaincu le bureau exécutif qu’il était la personne idéale pour aider les équipes à les relever. Ses qualités professionnelles et son attachement à notre province ne sont plus à démontrer. Il sait qu’il bénéficie du soutien total et de la confiance des autres membres du collège de direction et du conseil d’administration de l’entreprise”, conclut-il.