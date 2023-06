Kayak : le niveau de l’Ourthe est trop bas entre Nisramont et Maboge

” Si ce tronçon ferme, nous serons contraints de nous rabattre sur le lac du barrage de Nisramont, comme l’an dernier, explique Adrien Kos, gérant de la société Outdoor Center à Houffalize. Ce lac représente, pour nous, une alternative même si le nombre de kayaks mis en location est limité car cinq sociétés différentes s’y côtoient.”

Le loueur indique que la fermeture de tronçons sur l’Ourthe intervient plus tard que l’an dernier. “En 2022, la pratique du kayak a été interdite, en mai, à partir du week-end de l’ascension. La sécheresse a compromis nos activités. Cette année, la pluie est tombée en suffisance et nous avons bénéficié de bonnes conditions en mars, avril et mai.”

À la Société Wallonne des eaux, Benoît Moulin, porte-parole, indique qu’en termes de réserve d’eau la situation est meilleure que l’an dernier. Aucun réservoir n’a encore été ravitaillé par camion. “Actuellement la situation est normale mais à cette époque de l’année, on doit faire le point de semaine en semaine. En effet, ce week-end, on a constaté un pic de consommation. Il s’explique par plusieurs facteurs, à savoir la météo, avec des températures élevées, l’effet remplissage des piscines et l’absence de précipitation pendant trois semaines avec, comme conséquence, des citernes d’eau de pluie vides et le recours accru à l’eau de la distribution.”

Selon la SWDE, la cote du barrage de Nisramont est optimale avec une hauteur de 275 mètres mais le débit entrant de l’Ourthe s’affaiblit de jour en jour. “Les pluies abondantes du printemps ont compensé les effets de la sécheresse de 2022, poursuit Benoît Moulin. Je rappelle qu’au lac de Nisramont, nous disposons d’une importante réserve d’eau potable. Il convient d’éviter les sources de pollution mais nous n’avons pas la maîtrise des activités de loisirs qui s’y développent. En effet, nous ne sommes ni propriétaire, ni gestionnaire.”

Dans nos deux provinces, la SWDE veille à renforcer la distribution d’eau là où c’est nécessaire. Si à Vielsalm, les travaux planifiés de longue date pour acheminer l’eau du barrage de la Gileppe, via la station de Stembert, dans les infrastructures du Grand Bois, sont toujours en cours, et ne seront terminés qu’en 2025, à Beauraing, le chantier touche à sa fin. “Nous sommes en phase de test. Si tout se déroule comme prévu, la mise en service aura lieu cet été”, conclut Benoît Moulin.