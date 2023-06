L’été passé, 48 communes étaient candidates. Cette année, neuf nouvelles communes, dont six sont situées dans les provinces de Luxembourg et Namur, s’ajoutent aux autres participantes. Il s’agit, dans le Namurois, de Gedinne (735 €), et en Luxembourg, de Daverdisse (1 470 €), Houffalize (1 225 €), Léglise (1 120 €), Paliseul (1 960 €) et Saint-Léger (1 960 €).

Ce subside de la Région wallonne permet d’engager un référent Well Camp, aussi appelé Monsieur ou Madame Camp. L’action se déroule du 3 juillet au 25 août. La personne relais, engagée sous contrat d’occupation d’étudiant pendant 10 jours ouvrables au minimum, fait le lien entre la commune et le groupe, fluidifie l’arrivée et le départ des enfants et transmet toutes les informations utiles.

Ces informations portent sur les consignes de sécurité, les coordonnées des services d’urgence, le tri des déchets, les zones dans les bois où ils peuvent organiser leurs activités, les points d’eau, les endroits où se fournir en bois, les taxes et règlements communaux, les commerces et services et, enfin, en période de canicule et sécheresse, les recommandations et mesures spécifiques.

Depuis maintenant plus de 15 ans, l’Opération Well Camp permet aux communes participantes de disposer d’une personne relais afin d’assurer une meilleure cohabitation entre les camps de mouvements de jeunesse, les riverains et la commune, durant la période estivale.

”C’est un rôle essentiel au vu des événements survenus ces dernières années”, souligne Christophe Collignon. Tant les autorités communales que les fédérations de mouvements de jeunesse souhaitent assurer la bonne entente entre camps et habitants des localités concernées. Je tiens d’ailleurs à saluer l’excellente collaboration avec les mouvements de jeunesse francophones qui s’inscrit dans une logique d’échanges et de partage de l’information. ”