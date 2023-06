Accident mortel sur la Nationale 4: "Le bilan humain aurait pu être beaucoup plus lourd"

Un poids lourd a percuté un camion à l’arrêt dans une zone de travaux. Le chauffeur était incarcéré dans sa cabine. Après plusieurs minutes de travail sur l’épave, il a été extrait du véhicule et le SMUR de Marche-en-Famenne n’a pu que constater son décès.

Les pompiers marchois sont intervenus avec une pompe, un balisage et un officier de la zone de secours avec en renfort un véhicule d’appui opérationnel de Bastogne. Une déviation a été mise en place.

Le parquet du Luxembourg a été avisé. La personne décédée, née en 1967, est de nationalité belge. Si les circonstances de l’accident sont claires, les raisons pour lesquelles la collision s’est produite n’ont pas encore été déterminées.

La police de la zone Famenne Ardenne s’est rendue sur place. Le bourgmestre de Nassogne, Marc Quirynen, a été informé du drame par téléphone. " La police de la route m’a téléphoné en fin de nuit, souligne-t-il. La procédure prévoit, en effet, qu’en cas d’accident mortel, le bourgmestre soit prévenu et désigne une entreprise de pompe funèbres. Ce que j’ai fait. Je ne me suis pas rendu sur place."

Le bourgmestre rappelle qu’un chantier de réfection du revêtement des bandes d’arrêt d’urgence de la Nationale 4 entre Marche-en-Famenne et Champlon a débuté à la mi-mai. Les conditions de circulation sont modifiées jusqu’à la mi-juillet.

" Actuellement, c’est le tronçon Bande Harsin qui est concerné. Une voie sur deux est soustraite dans les deux sens de la circulation. Le poids lourd a dévié de sa trajectoire, pour une raison qui reste à déterminer, et s’est retrouvé sur la bande fermée à la circulation. Il se fait qu'à cet endroit se trouvait un camion de chantier. Il est entré en collision avec ce véhicule. A cette heure-là, le chantier était à l’arrêt et aucun ouvrier ne s’y trouvait. Dans le cas contraire, le bilan humain aurait pu être beaucoup plus lourd", conclut-il.