Une maman d’enfants en âge d’être scolarisés en primaire a été effarée d’entendre ses deux garçons lui relater les "jeux" auxquels ils s’étaient livrés avec un homme pas encore trentenaire. Des "jeux" à caractère sexuel. Les enquêteurs ont jugé l’audition des enfants comme suffisamment crédibles que pour intercepter l’assistant de maternelle à la sortie de son travail, dans l’école où il travaillait, sur la commune d’Arlon. Le prévenu a été arrêté le 30 mai à 15 h 30 après la sortie des classes, selon TV Lux. Il a été présenté à la juge d’instruction Patricia Devaux, qui, malgré les dénégations du suspect, a jugé le dossier suffisamment solide que pour délivrer un mandat d’arrêt. L’homme est incarcéré à la prison d’Arlon et la chambre du conseil a prolongé le mandat pour une durée d’un mois.

"Avant que les choses ne s’ébruitent, déclare Me Xavier Koener, qui assure la défense, j’avais pour mandat de mon client de ne répondre à aucune question. Depuis que vos confrères ont lâché l’information, la donne a changé. Je dois le rencontrer ce mardi soir ou mercredi matin pour recevoir de nouvelles instructions. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il nie farouchement les faits qui lui sont reprochés. Il faut aussi que les parents et le corps enseignant sachent que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas eu lieu dans le cadre scolaire."

Unanimement apprécié

Les personnes qui ont appris son arrestation et la nature des faits qui lui sont reprochés, sont tombées des nues. Que ce soit dans le cadre de sa profession, ou dans le monde associatif, notamment au club de foot où il est entraîneur d’une équipe de jeunes, ou chez les personnes qui utilisaient ses services pour du baby-sitting, l’homme n’a jamais suscité de soupçons. Au contraire, il est décrit comme avenant, serviable et dégageant une empathie naturelle vis-à-vis d’autrui. Son profil semble à mille lieux des faits qui lui sont reprochés. Travaillant depuis plusieurs années dans l’enseignement fondamental de la ville d’Arlon, il y était apprécié et donnait entière satisfaction.