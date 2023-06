Très fonctionnel, le magasin, idéalement situé le long de la N89 à Noirefontaine, va poursuivre ses travaux d’aménagement. "L’assortiment frais s’est beaucoup élargi chez nous ces dernières années, confient les responsables d’ALDI. Désormais, l’assortiment de produits de frais occupera une place de choix à l’entrée du magasin."

Grâce à ce nouvel aménagement, les clients retrouveront tout de suite les fruits et légumes frais, la viande fraîche et le poisson frais à l’avant du magasin. "De cette façon, une vraie expérience de marché frais est créée, poursuivent les responsables. A vec ce déplacement, nous facilitons davantage les courses pour nos clients. Nous avons remarqué que les caddies des clients sont de plus en plus remplis de fruits et légumes en vrac ainsi que de produits frais en promo."

Concrètement, pour pouvoir réaliser les travaux dans de bonnes conditions, le magasin de Bouillon fermera ses portes pendant quelques jours. Il ne sera plus accessible dès ce samedi à 17 h. Les onze collaborateurs travaillant pour l’enseigne de Bouillon accueilleront de nouveau les clients à partir du jeudi 22 juin. "entre-temps, les clients peuvent faire leurs courses dans nos magasins ALDI avoisinants, à Bertrix et Florenville."

Notons que depuis 2022, plus de cent magasins ALDI ont déjà été transformés de cette manière. D’ici la fin de l’année, une cinquantaine de magasins supplémentaires suivront leur exemple.