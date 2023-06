Bilan positif pour les corridors verts sous les lignes à haute tension

En septembre 2011, le projet " LIFE Élia-RTE " voyait le jour. Le gestionnaire de transport d’électricité à haute tension avait souhaité mettre en place des systèmes visant à préserver la biodiversité sous les lignes à haute tension. Comme vous pouvez l’apercevoir sur la photo, la végétation haute est totalement absente à l’endroit où sont installés les pylônes et ce, pour des raisons évidentes de sécurité. L’objectif initial du projet était de créer des mares et de planter diverses petites essences d’arbres afin de compenser (de manière relative) les pertes liées au gyrobroyage des arbres aux alentours. Ces "corridors écologiques" se développent un peu partout en Europe et, de facto, chez nous. Notamment en Ardenne, du côté de Nassogne, Mîchamps ou encore Tenneville. Ces 14 et 15 juin, une réunion s’est d'ailleurs tenue à Nassogne, avec près de 30 participants issus des 4 coins de l’Europe, dans le but de partager l’expérience acquise.