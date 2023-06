Livres de Lux: les coups de cœur pour l’été venus de la province de Luxembourg

"La Veuve de Clochimont", Thierry Lefèvre, éd. Mémory

"Thierry Lefèvre livre ici un second roman passionnant, sorti dans son catalogue (Mémory). Histoire bien ficelée, captivante et riche en rebondissements. L’auteur puise dans un imaginaire teinté d’humour et de noirceur pour nous inviter au cœur de l’Ardenne, dans le village de Clochimont. D’entrée de jeu, le lecteur est imprégné de l’ambiance de l’époque et goûte aux portraits des personnages. Notamment de Marie, dont l’époux, l’ancien facteur du village, vient de décéder. Mais… au fil des pages, se dévoile le passé trouble de l’héroïne. Marie, la Veuve de Clochimont, ne vous laissera pas indifférent. Addictif." y

"Des Cailloux et des Hommes", Franca Doura, Complicités

"Genre inclassable, inqualifiable. Voilà le dernier-né de Franca Doura (Manhay). Onsuit Nell, une autrice, dans ses vagabondages et ses réflexions diverses. Envolée littéraire, errances, rebonds. Le style est soutenu, analytique, tout en digression. Très court récit de 86 pages, mais dense en contenu, qui interroge les relations interpersonnelles, d’amour ou d’amitié. Anec-dotes et pensées surgissent, des problématiques philosophiques s’imposent à Nell. Des souvenirs aussi qu’elle commente selon ses œuvres influentes et ses livres marquants. Ode humaniste. Mémoire de Femme, de lectrice et… d’écrivain."

"En écorches", Jacinthe Mazzocchetti, Chat Polaire

"Jacinthe Mazzocchetti (Marche) propose un recueil de poésie contemporaine, active et engagée. Les vers sont ponctués d’instantanés à l’encre de chine par Helena Da Silva Casquilho. Écrire, pour dire notre monde en larmes, en angoisse, en colère ; écrire, comme on frapperait du poing ; et il en faut de la puissance pour relater les inégalités, l’hypocrisie et l’innocence sacrifiée. Écrire, en vers libres, mais en"équi-Libre", car en disant la fatigue, Jacinthe réveille ; En parlant du vide, Jacinthe remplit. Écrire, pour crier famine d’amour, quand le froid et le manque se doivent d’être compensés par un besoin de tendresse et d’humanité."

"L’imposteur", Luc Templier, Académia

"Étonnant, le dernier roman de L. Templier, qui porte bien son nom. L’auteur soumetau lecteur des documents sur un fait divers peu connu, présenté comme vrai. Cette histoire est celle de Pierre, un jeune garçon envoyé, malgré lui, au petit séminaire pour devenir prêtre. Commence alors pour lui une vie recluse, faite d’interdits et de dogmes. Ce destin contraint, ce célibat imposé, cette erreur d’aiguillage initiale vont le conduire à sa perte: violence, haine des femmes, addition, dégoût de l’Église… Mais ce récit est-il bien la réalité ? Ne comptez pas sur Luc Templier pour vous aider à y voir clair: il prend plaisir à vous déstabiliser, oscillant entre mensonge et vérité pour mieux vous égarer."

"Trouver sa place", Thierry Robberecht, Weyrich

"Un court roman qui traite de la migration, mais aussi, en filigranes de la solitude, du fléau de l’alcool… de la vie, finalement. Dans ce roman touchant, on rencontre Moussa. Il est africain et son objectif est de quitter son pays. À son arrivée à Bruxelles, il doit se débrouiller pour survivre, sans papiers. C’est là qu’il fera la connaissance de Marleen, une dame usée par les années, rongée par la solitude et l’alcool. Deux êtres que rien ne prédestinait à se rencontrer, et qui vont pourtant apprendre à se connaître, à s’aimer, à survivre. Un roman court et intense ; le troisième pour cet auteur, en collection Plumes du Coq."

"Il n’y a pas d’âge pour mourir, il n’y a que des âges pour vivre", Magali Lemaître

"Magali Lemaître est maman de 3 enfants. Un vendredi soir, après une journéeordinaire, toute la famille réunie s’apprête à aller se coucher. Petit chant rituel, rires, l’amour plane dans l’air et rien ne laisse présager du drame qui va se jouer: Arthur, le petit dernier, fait une chute d’à peine un mètre. Une si petite chute… qui lui sera fatale. À travers son témoignage, l’autrice ouvre son cœur dans toute sa vulnérabilité, tout en faisant preuve de courage et de force. Elle raconte les pistes empruntées pour son cheminement personnel. Une leçon de vie et d’espoir, soutenue par une écriture légère et directe, à la fois."

"39 semaines, la grossesse d’un futur papa", D. Pierret, éd. Être vu pour être lu

"Du Werchter festival aux… comptines pour enfants ! Nous avons adoré ce témoignage léger et bien écrit. La force du récit est la capacité de l’auteur à se rendre considérablement sympathique: plutôt fêtard, bon vivant et un peu geek, le lecteur fait vite de lui un bon copain ! On lit, sourire aux lèvres, le récit de ce quarantenaire un peu maladroit, mais terriblement attachant. Lui qui, à l’annonce de la grossesse de sa compagne, s’exclame, faute de trouver mieux,"Eh bien, tant mieux", décrit son parcours de futur papa. Partage d’émotions et de doutes, ce livre donnera naissance à un bébé, à un papa, à un auteur."

"Itinéraire d’un flexiterrestre. Édition enrichie", Thierry Delperdange, éd. Image publique

"Nouveau look pour la maison d’édition bastognarde Image publique, qui met envaleur le travail d’auteurs, coachs, personnalités publiques, politiques ou atypiques. Besoin d’un été ressourçant ? Avec cet essai léger dans la forme, mais puissant dans le contenu, Thierry Delperdange revient dans une version enrichie de son flexiterrestre. Il nous invite à ouvrir nos horizons pour entrevoir d’autres façons d’envisager la vie et le travail. Chapitré en 24 moments de plaisirs, ce livre est une invitation à identifier les valeurs qui nous animent, dans un monde en perpétuel changement."

"Le siège n°6 était vide", Pablo Docquier et Valérie Renard

"C’est une affaire qui a fait grand bruit et a bouleversé la vie paisible d’habitants dans les années 60. Dans un village de l’Ardenne belge, un couple sans histoire est retrouvé assassiné à son domicile. Retracer ce drame dans un livre (de la disparition de Marius et Talie jusqu’à la résolution de l’enquête) était le projet d’un des arrière-petits-fils du couple-victime, P. Docquier, de Durbuy. Documenté par des témoignages, archives et coupures de presse collectés par Pablo, c’est via la plume de V. Renard que le livre prend son envolée. Son écriture met en forme les faits, pour leur conférer forme, matière, suspense, construction narrative et couleur locale."