Un premier meeting Porsche en val d'Attert

L’ouverture des portes et l’accueil des participants auront lieu au Cothurne d’Attert, à proximité de la maison communale, dès 10h 00.

Le président Demptinne précise: "Il y aura donc l’exposition show de certains modèles au Cothurne, mais bien évidemment sur les parkings à proximité, et suivant le nombre de participants, sans doute même dans certaines rues à proximité de la maison communale."

Une dernière réunion préparatoire vient avoir lieu avec le député-bourgmestre Josy Arens, le Collège échevinal et la police locale pour que toutes les mesures de sécurité soient bien respectées.

La jeunesse ne sera pas oubliée

Les jeunes qui vont certes accompagner leurs parents n’ont pas été oubliés. Les organisateurs ont prévu un écran géant de cinéma avec des séances prévues toute la journée, mais aussi un simulateur de conduite réalité virtuelle GT3, un circuit voitures RC Porsche, un circuit géant de voitures électriques Carrera go Porsche, une boutique avec des voitures miniatures, etc...

Après la partie statique de la matinée, les moteurs vont vrombir avec à 14h lors du départ de la parade, une balade en convoi d’une heure environ dans les villages environnants: vers Parette, Nothomb, Grendel, Tontelange, Lottert, Metzert.

Il est également prévu des baptêmes en voitures avec des pilotes qui respecteront les vitesses autorisées, à Attert et sur la Nationale 4. La police veillera !

Le Porsche club lorraine Ardenne organisera aussi à 16h 00 un challenge endurance, avec l’aide d’enseignants et d’éducateurs de l’école spécialisée (EPSLA d’Arlon), sur le circuit de voitures électriques, et cela afin d’aider les parents pour les séjours des enfants en classes vertes. La remise des prix et d’un chèque de 500 € offert par les parrains sponsors de l’événement, aura lieu au Cothurne à 18 h.

Renseignements complémentaires sur www.porscheclublorraineardenne.be