Récréa a pris possession de la piscine de Virton (vidéo)

La place au sport

Ces derniers jours, les 13 employés (qui ont tous été reconduits) se sont affairés dans tout le bâtiment. Si dans un premier temps, la transition va s’opérer de manière tranquille, Récréa ne cache pas son envie d’aller plus loin. “Pendant les trois premières semaines, on va rester sur un fonctionnement similaire à celui d’avant. Par contre, on va retrouver des nouveautés au niveau des aquasports en journée et en soirée”, ajoute Damien Veta qui précise, aussi, que les cours de bébés nageurs et de natation feront leur retour dans les prochains mois.

Dépasser les 130 000 visiteurs par an

Le projet que souhaite mener la société française est très axé sur le volet sportif. Récréa, qui gère une centaine de piscines en France, compte aussi faire tourner cette piscine à plein régime. “La fréquentation était redescendue à 80 000 personnes par an. Notre objectif, c’est de retrouver la fréquentation de 2019 et de dépasser les 130 000 visiteurs par an”, assure-t-il.

Les horaires seront simplifiés. Toujours dans un premier temps, la piscine ouvrira du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00. Malheureusement, il faudra encore attendre avant de pouvoir se baigner le dimanche. “Nous sommes bien conscients de ce problème et nous comptons bien le résoudre. Pour cela, il faut changer de commission paritaire. Un toboggan pourrait justifier le changement”, précise Damien Veta.

En ce qui concerne les activités, Récréa voudrait allouer des moments de la journée aux différents types de nageurs. Le matin, par exemple, serait dédié aux personnes qui souhaitent nager tranquillement, tandis que les après-midi (14 h 00 – 17 h 00) accueilleront les plus jeunes et les familles avec l’installation de jeux gonflables. Les gros changements devraient intervenir en septembre 2023 après la période estivale de rodage. Récréa a aussi lancé une procédure pour recruter un nouveau directeur.

Le tarif préférentiel pour les habitants de Virton, c’est terminé !

Petite nouveauté qui devrait faire plaisir aux usagers de la piscine de Virton qui n’habitent pas sur le territoire communal : il n’y a plus de tarif préférentiel pour les habitants de Virton. Auparavant, les citoyens virtonnais bénéficiaient d’une légère réduction sur le ticket d’entrée au détriment des nageurs des communes voisines. “Je n’ai jamais été pour cette tarification, d’autant plus que les citoyens de Virton payaient cette différence dans leurs impôts. Et puis, je trouve que ce n’était pas du tout commercial comme méthode”, explique François Culot, le maire de Virton. Le prix d’entrée “adulte” est de 6 €, les enfants de moins de 10 ans payeront 3,50 € et les moins de 3 ans peuvent nager gratuitement. Votre carte “10 entrées” reste valable un an après l’achat, tout comme les abonnements. Les abonnements mensuels, eux, seront arrêtés et vous pourrez souscrire un nouveau contrat sur base des nouvelles conditions de Récréa. Un abonnement “entrées illimitées” à 22 euros par mois est aussi disponible.

"Je suis totalement pour le projet du toboggan à la piscine"

Le maire de Virton souhaite développer davantage la piscine. Le projet du toboggan se dessine un peu plus.

François Culot, le maire de Virton, se réjouit de la reprise des activités de la piscine. ©EdA

François Culot n’a jamais caché sa fierté face une piscine qu’il qualifie régulièrement comme “la plus belle de Wallonie”. Malgré les importants investissements annuels dans cet outil (N.D.L.R. : intervention communale d’environ 900 000 euros + le remboursement du prêt bancaire), le maire de Virton veut aller encore plus loin.

”On a une belle piscine, c’est un atout économique extraordinaire. Alors, oui, on paye 1,6 million d’euros par an pour la piscine, mais cela ne doit pas empêcher les gens de venir sous prétexte que cela coûte cher à la Commune. C’est un outil qui va ramener des visiteurs dans nos commerces”, explique-t-il.

Mais le gros caillou dans la chaussure de François Culot, c’est cette commission paritaire sportive qui empêche l’ouverture de la piscine le dimanche. Pour modifier cela, et ainsi pouvoir ouvrir le dimanche, il est nécessaire de passer à une commission paritaire dite “touristique”. La solution est déjà connue : il faudrait installer un toboggan. “Quand j’allais avec mes filles à la piscine de Redange, de Pétange ou d’Esch ; elles allaient jouer dans le toboggan pendant que je nageais. Économiquement, c’est un investissement qui me semble, pour moi, indispensable”, assure le mayeur virtonnais.

Un coût faramineux

Le nerf de la guerre reste encore l’argent, car le montant de l’installation d’un toboggan pourrait aisément dépasser les 300 000 euros. Et avec les coûts actuels de fonctionnement et les difficultés financières de la Ville de Virton, cela semble encore lointain. “Ce toboggan ne pourra pas voir le jour avant plusieurs années. Les marchés publics sont longs et fastidieux. Je n’imagine pas voir ce projet aboutir sous cette législature, mais de toute façon, cela n’a pas d’importance. On ne va pas mettre ça sur notre programme électoral. C’est dans l’intérêt de la piscine et de l’économie locale qu’il faut mener ce projet. Peu importe l’échéance, il faut faire ce toboggan et vite ! Qu’on trouve les moyens, surtout”, termine François Culot.

Une nouvelle ère semble, en tout cas, avoir commencé à la piscine de Virton. Equalia a essuyé les plâtres de ce long projet semés d’embûches. Place désormais à Récréa qui, comme François Culot, compte bien concrétiser ce projet de toboggan.