Deux cabinets médicaux dans une ancienne grange à Meix-devant-Virton

” Cette inauguration aurait dû être organisée depuis bien longtemps mais la crise Covid et ses conséquences sur le terrain ont mis à mal le planning, a rappelé le bourgmestre Pascal François. Étant enfin débarrassé de tous ces soucis, nous pouvons présenter le magnifique travail réalisé.”

Dans une ancienne grange

Particularité de ce projet ? Il s’est concrétisé dans une ancienne grange. “Acquis en 2015, pour 25 000 €, ce bâtiment n’avait pas d’affectation particulière, a rappelé le bourgmestre. Après réflexion, et suite au constat que notre commune allait se retrouver face à une pénurie de médecins, nous avons pris connaissance de l’appel à projets de la Région wallonne et du financement important mis à disposition des communes. Immédiatement, le collège communal, qui disposait d’un auteur de projet d’un bureau d’architecte, a mis les moyens nécessaires pour lancer la mécanique et a obtenu rapidement l’aval de toutes les instances pour financer cette magnifique réalisation.”

Avant même la fin des travaux, les habitants ont pu compter sur la présence de deux nouveaux médecins. Ces deux cabinets médicaux sont couplés à un logement tremplin dédié à un ou une jeune médecin.

Un projet primé

Le coût total des travaux et du mobilier qui s’élève à 503 260 € a été subsidié par la Wallonie à hauteur de 200 000 € et par la Province de Luxembourg à hauteur de 50 000 €, le solde étant à charge de la commune. En décembre 2022, ce projet a été récompensé par le prix de la Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne, qui a salué la programmation, la qualité architecturale de la rénovation et la revitalisation du cœur du village.

Dans la foulée, les autorités communales ont procédé à l’inauguration des nouveaux locaux du CPAS. “Je dois bien reconnaître que les locaux dont disposait le CPAS étaient de qualité médiocre, a souligné Pascal François. Dans le cadre du plan triennal des travaux, et après réflexion, le collège communal a décidé d’agrandir la maison communale sur la partie disponible du terrain. ”

Le rez-de-chaussée est équipé d’une salle d’attente, de sanitaires et de deux bureaux d’entretien dédiés aux rendez-vous avec le personnel social. À l’étage, des espaces de travail comprenant des bureaux individuels et collectifs, ainsi que des espaces techniques ont été aménagés. Le montant total de ces travaux s’élève à 517 900 € dont 128 430 € ont été subsidiés par la Région wallonne. Ces deux projets ont été menés à bien en collaboration avec Idélux Projets publics