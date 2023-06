Séquestrée et tabassée chez elle, la nuit du réveillon, près de Neufchâteau

"L’enfer, c’est les autres, paraphrase Me Émile Romain. Seulement l’histoire était bien mieux écrite par Jean-Paul Sartre, que ce vilain dossier présenté devant vous." Ce 31 décembre 2022, depuis la matinée, les protagonistes vident des cubis d’un rosé bon marché. L’habitante de ce petit village de la commune de Neufchâteau héberge depuis 3 à 4 jours un couple d’amis, avec qui elle va donc fêter le réveillon.

Sauvée à l’aide d’une échelle

Enivré au mauvais vin, le couple se dispute avec véhémence. Du mobilier est bousculé. La Chestrolaise en a marre et demande au couple de se calmer. On lui aurait répondu de se taire, dans un vocabulaire plus fleuri, sinon tout dans la maison serait cassé. La Chestrolaise voit rouge et donne un coup à son amie. Et c’est là que la soirée est véritablement partie en vrille.

La Chestrolaise a été passée à tabac. On l’aurait empêchée de quitter la maison, on lui aurait confisqué son GSM. Enfermée dans sa chambre, elle trouve un autre téléphone et demande de l’aide sur Facebook. Le couple, en possession de son GSM, répond en son nom que tout va bien. Finalement elle arrivera à entrer en contact avec sa nièce, qui préviendra ses parents. Ne parvenant pas à entrer dans la maison, puisque les portes sont verrouillées, ils se muniront d’une échelle pour accéder à la chambre de leur fille, par la fenêtre.

Elle s’en sortira avec six côtes cassées, un pneumothorax et de multiples hématomes.

Le tout, causé par des chutes, dira le couple aux policiers. Un expert légiste est désigné. Ses conclusions sont claires: ce type de lésions ne peut être causé que par des coups. Qui les a portés ? D’après la victime, c’est la dame, une trentenaire fort bien connue de la Justice. Elodie Dequidt a notamment semé la terreur à Arlon. Son compagnon en disant aux policiers "qu’il ne veut pas charger sa femme" confirme en quelque sorte qu’elle est bien l’auteure de l’agression. Le substitut Julien Docquier, pointant "un mépris de l’être humain " requiert deux ans de prison pour la trentenaire, et 18 mois pour son compagnon,

La séquestration contestée

Me Dimitri De Coster conteste la séquestration. D’après les éléments du dossier, ce serait le compagnon de sa cliente qui aurait empêché leur hôte de sortir. "Elle a accepté le comportement de monsieur, mais elle n’a pas eu de participation active." Il comprend les deux ans requis, compte tenu des faits et de la récidive, mais il sollicite un sursis probatoire.

Me Émilie Romain, pour le compagnon, conteste purement et simplement la détention arbitraire. La porte de la chambre n’était pas fermée, les portes de la maison se verrouillent de l’intérieur sans clé, avance-t-elle. Et la victime ne s’est plainte d’avoir été privée de liberté qu’après coup. "Il existe à tout le moins un doute", plaide-t-elle, demandant une peine de travail pour son client, qui "s’est donné corps et âme" pour sa compagne, et qui "a tout perdu" dans cet amour toxique.

Le couple a dû répondre également d’autres faits de violence, bien moins graves, pour lesquels 6 à 9 mois de prison ont été requis.

Pour le coup porté par la Chestrolaise, avant que la soirée ne parte en vrille, deux mois de prison ont été requis, sans que le substitut ne s’oppose à un sursis probatoire ou une peine de travail. Me Dimitri Fourny, pointant la dispute conjugale qui s’éternisait et le mobilier bouscule, a plaidé la légitime défense et l’excuse de provocation. Le jugement est attendu pour le 11 juillet.