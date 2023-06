Entre 15 heures et 17 heures, les pompiers de la zone de secours dénombraient une cinquantaine d’interventions principalement pour des caves et des routes inondées – notamment la N 89 à Saint-Hubert – ainsi que pour des arbres et un poteau électrique tombés sur la chaussée.

À 17 heures, le gouverneur Olivier Schmitz, a fait le point sur les intempéries.

” Les précipitations les plus intenses semblent être derrière nous, notre province est passée d’un avertissement pluies de niveau orange à un niveau jaune. De nouveaux épisodes orageux ne sont cependant pas à exclure ces prochaines heures. La prudence reste également de mise sur les routes, les pluies abondantes de cet après-midi ayant causé des inondations de chaussée en plusieurs endroits. Ne prenez la route qu’en cas de nécessité.”