Leurs revendications, déjà évoquées, n’ont pas changé. Ils réclament un tri 1733 de qualité et l’arrêt de l’ingérence du fédéral dans l’organisation des postes médicaux de garde.

Le tri 1733 de qualité passera par le retour du tri en “nuit profonde”, la validation par le médecin de la place que les protocoles veulent lui faire tenir, des contrôles conjoints SPF et médecins généralistes, un 1733 partout, condition sine qua non pour la mise en place des futures coopérations fonctionnelles et enfin, un service qui trie tous les appels. Les postes médicaux de garde ne seront plus ouverts sans tri préalable.

En ce qui concerne l’arrêt de l’ingérence du fédéral dans l’organisation des postes médicaux de garde, les médecins demandent notamment que l’on ne leur impose pas la présence de deux médecins généralistes dans les PMG ouverts la nuit complète et veulent un financement suffisant pour le personnel notamment pour la coordination.

Selon la FAGW (fédération des associations de médecins généralistes de la Région wallonne, les syndicats ABSyM et GBO et la SSMG (société scientifique de médecins généralistes), malgré des demandes de concertation, des réunions, une lettre ouverte aux ministres de la Santé Franck Vandenbroucke et de l’Intérieur Annelies Verlinden, une première manifestation des médecins généralistes de Wallonie Picarde, force est de constater que rien ne bouge et que les autorités affichent une volonté claire de supprimer le tri 1733 sélectif en nuit profonde.

”D’une manière générale, nous dénonçons le mépris dont font preuve les autorités fédérales à l’égard des médecins généralistes, soulignent la FAGW, les syndicats et la SSMG, dans un communiqué. Nous sommes inquiets pour la qualité de la médecine générale et la sécurité des patients et des médecins. Une surcharge lors des gardes de nuit entraîne une fatigue telle chez le médecin qu’il pourrait offrir une moins bonne qualité de soins en journée. C’est dangereux pour la sécurité du patient et du médecin, mais aussi pour la qualité de la médecine générale. De plus, dans les zones rurales, cela aggrave la pénurie en diminuant l’attractivité et en faisant fuir les médecins dont les nuits sont devenues incompatibles avec le travail de médecine générale en journée. Tous les médecins généralistes sont concernés.”