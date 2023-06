Le nombre d’inscrits connu est révélateur de l’intérêt du grand public pour cet événement : 4 000 marcheurs différents sont à ce jour identifiés. Et chaque matin, s’ajoutent des centaines de personnes qui s’inscrivent le jour même au point de départ.

La ville de La Roche-en-Ardenne inaugure l’édition 2023. Durbuy, Marche-en-Famenne et Sainte-Ode accueillent ensuite les marcheurs. À chaque étape sont proposées des boucles de 8,16, 24 ou 32 km. Des nombreuses écoles participent sur des plus petits parcours adaptés. Plus de 1000 enfants sont inscrits, dont 730 pour la journée de vendredi.

Les organisateurs de la MESA proposent, le mercredi, la quatrième édition du trail, long de 24 km, lors de l’étape de Durbuy Le rendez-vous est fixé à Barvaux-sur-Ourthe au terrain de football, rue Basse Comène. Le départ sera donné à 10 heures.

Le jeudi sera la journée du souvenir durant laquelle les différents monuments des Chasseurs Ardennais seront honorés. Des cérémonies sont prévues à Bastogne, Martelange, Bodange et Arlon.

Trois camps sont organisés sur les sites de Bourdon (camp militaire) , Houffalize (centre sportif) et La Roche-en-Ardenne (camping Benelux) avec des navettes vers les villes étapes. Les inscriptions pour ces logements prévus pour les marcheurs inscrits à plusieurs étapes sont clôturées. Environ 350 marcheurs passent les nuits dans des logements des environs, comme les hôtels et les gîtes.

Le programme : 27 juin, La Roche-en-Ardenne, départ et inscriptions de 08 heures à 10 heures : Place du Bronze, Grande halte au S.I Marcourt – rue des Martyrs ; 28 juin, Durbuy, départ et inscriptions de 08 heures à 10 heures : place de l’Anticlinal, grande halte sur le terrain de football de Barvaux sur Ourthe- rue Basse Comène ; 29 juin, Marche-en-Famenne, départ et inscriptions de 08 heures à 10 heures : place de l’étang, grande halte : Roy-Grimbiemont – rue de la Fosse et, enfin, 30 juin, Sainte-Ode, départ et inscriptions de 08 heures à 10 heures : Amberloup, grande halte à Lavacherie, rue le Jardin.