Libramont : la 87e Foire agricole sera précédée d’un hackathon

” Les crises se succèdent et créent un climat anxiogène, a souligné Natacha Perat, administratrice déléguée, lors de la présentation de l’édition 2023. “Que l’on soit consommateur ou agriculteur, on est entouré de problèmes à résoudre et l’on se sent seul face aux solutions à mettre en place. Le rôle de la Foire, c’est précisément de montrer que des solutions existent.”

Les visiteurs pourront découvrir trois initiatives emblématiques, une plate-forme d’essai de 2500 m2 où des pratiques culturales seront présentées, un pôle “One Health” où seront réunis les pôles santé végétale “de la graine à l’assiette” et santé animale et, enfin, sur 800 m2, le Village Biosourcé.

L’édition 2023 dépasse les attentes en termes d’occupation des espaces. “La surface d’exposition avoisine les 100 000 m², a rappelé Caroline Willems, directrice commerciale. Après deux éditions annulées, en 2020 et 2021, et l’année 2022 qui marquait le retour de la Foire avec 680 exposants et un taux d’occupation de 88 %, cette 87e édition dépasse toutes les attentes. Avec 642 exposants officiellement inscrits à ce jour, nous affichons un taux d’occupation de 98 % en date du 23 juin.”

Le caractère international n’est plus à démontrer, avec une nouvelle fois, l’arrivée de plusieurs nouveaux exposants, principalement dans le matériel agricole, portant à 28 % (+ 3 % par rapport à 2022) la proportion d’exposants étrangers. Une douzaine de nationalités seront représentées en exposition directe.

Dans le cadre du parcours “Ici commence un monde durable” le focus sera mis sur le thème “L’Agriculture, une Histoire sans faim ? Élevons, cultivons, transmettons”. L’occasion d’aborder les enjeux liés à une agriculture avant tout nourricière, locale et autonome et à sa transmission.

Enfin, Jean-François Piérard, président de Libramont Coopéralia, annonce parmi nouveautés, l’organisation à partir du 27 juillet, de l’Agreen Startup, un hackathon dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, mais aussi de la filière forêt bois et de l’environnement. Durant deux journées, des porteurs de projets accompagnés d’équipiers volontaires de tous horizons et coachés par des mentors travailleront à l’émergence de projets innovants au service de l’agriculture au sens large. À ce jour, cinq porteurs de projets sont inscrits. Les inscriptions se clôturent le 20 juillet.