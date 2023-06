Tapage nocturne: un bar de Saint-Hubert devra fermer à minuit, pendant un mois

Un coup dur pour Julien Do Rosario, son patron. "Je ne comprends pas cette décision souligne-t-il. Apparemment, plusieurs plaintes ont été déposées pour tapage. J’ai pourtant déjà pris toute une série de mesures contre le bruit. J’ai installé un compteur de décibels pour la musique et les fauteurs de troubles ne sont plus les bienvenus au CodeBar. Il ne faut pas oublier qu’on est en plein centre-ville et que c’est l’été ; il y aura donc toujours un minimum de bruit."

Juste à côté de l’établissement incriminé se trouve le Miami, un autre café. Les deux terrasses se trouvent côte à côte sans séparation apparente. "Comment être certain que les bruits proviennent de chez moi et non de la terrasse du voisin ?, s’interroge Julien Do Rosario. Mais apparemment, les plaintes ne visent que mon établissement".

Coup dur pour les recettes

En pleine saison estivale et avec le beau temps observé ces derniers jours, une telle fermeture est bien évidemment très dure pour le café. "Le week-end entre minuit et 3 h du matin, c’est clairement la période où on travaille le plus, souligne le patron. Les gens repassent du restaurant pour profiter d’un verre en terrasse".

Julien Do Rosario va-t-il prendre des mesures supplémentaires pour éviter de nouvelles plaintes ? A-t-il été conseillé ? "Non, je ne sais pas ce que je dois faire, poursuit-il. Avec cette mise à l’épreuve, les autorités vont voir comment ça se passe. On verra par la suite. Le bourgmestre m’a signifié que cette procédure n’était pas visée contre moi mais en attendant, c’est moi qui paie les pots cassés".

Julien Do Rosario termine en poussant un coup de gueule. "Cela fait 40 ans qu’il y a des bars à Saint-Hubert aux mêmes endroits et le bruit a déjà été bien pire qu’aujourd’hui. Il n’y a déjà que l’horeca qui fonctionne à Saint-Hubert puisque tous les commerces ferment les uns après les autres. La Ville vit grâce à l’horeca mais elle nous met des bâtons dans les roues, c’est incompréhensible".