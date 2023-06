N’allez surtout pas vous baigner dans les rivières en Wallonie avant dimanche

Le week-end s’annonce ensoleillé et chaud, surtout dimanche. Les maxima varieront samedi entre 22°C à la mer et en Ardenne et 26 ou 27°C dans le centre. Dimanche, le mercure atteindra 25°C en Ardenne et même 30°C en Campine. Un temps qui pourrait vous donner envie de profiter d’une des 26 zones de baignade en Wallonie. Le SPW (service public de Wallonie) met toutefois en garde: "il est déconseillé de nager dans les 24 à 48h après des orages."