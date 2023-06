Province de Luxembourg : feu de garage, incendie et accident de véhicule

Ce samedi vers 3h20, un accident a eu lieu sur la N83 entre Chassepierre et Florenville. Un véhicule Mercedes a percuté un aqueduc et a ensuite été projeté contre un sapin. Après plusieurs tonneaux la voiture disloquée s’est immobilisée sur le bas-côté. Des débris étaient présents sur plus de 50 mètres, le moteur se trouvait à plus 20 mètres. Quant au conducteur, un homme de 31 ans, il était incarcéré, souffrait de douleurs au bassin et de multiples contusions.

Ce matin vers 8 h 40, l’incendie d’un petit véhicule a eu lieu rue St Lambert à Bouillon. Il se trouvait sur le parking d’un garage. L’origine du feu, qui a démarré dans la console centrale du véhicule, est inconnue.