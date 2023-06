Le retour en nombre des visiteurs encourage les organisateurs à continuer leurs actions de soutien aux producteurs et artisans locaux, et à proposer de nouvelles dynamiques pour encore mieux faire apprécier les produits locaux et le savoir-faire des artisans.

L'édition “Estivale” se déroulera le samedi 1er juillet. Aux côtés de la trentaine d’exposants, un programme “estival” sera proposé. Nocturne du marché jusque 21 heures, bar aux boissons 100 % locales prolongé jusque 22 heures, ambiance guinguette, petite restauration proposée par les producteurs, concert gratuit du groupe “Ed Araksam “et initiation tir à l’arc par le club Celtic Archery de Léglise.

Les prochaines dates du Marché du Terroir de Léglise ? Les 5 août, 2 septembre et 7 octobre.