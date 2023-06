Un cœur de village au quartier Géraud Pré à Bertrix

En dehors de ce point important pour la mise en avant des atouts bertrigeois, c’est à une séance plus ou moins légère à laquelle on a assisté. Le quartier Géraud Pré a fait l’objet la semaine passée d’une mise en évidence lors d’une rencontre festive des habitants avec les autorités communales. Ceci afin d’échanger sur ce que deviendra ce quartier dans le futur.

Objectif: créer un véritable "cœur de village". Le marché de ce renouveau a été confié à LB Consult de Bertogne. Tout cela pour une rénovation en profondeur dont le coût s’élève à un montant de 1 040 890 €. Avec un subside du Service Public de Wallonie estimé à un montant de 500 000 €.

Léon Collin (min.) fait remarquer que le montant initialement estimé à 685 000 € est largement dépassé. Raison pour laquelle, au moment du vote les cinq membres de son groupe s’abstiendront.

Echange de parcelles

La proposition d’un échange de parcelle à Cugnon avec NIC a fait réagir le conseiller de la minorité Philippe Gotal.

"Pour récupérer un territoire d’un peu plus de cinq hectares qui se situe dans le Parc national, on ne peut pas dire qu’on va recevoir un cadeau, juge-t-il. Le terrain se trouve en majorité en pente avec des arbres qui seront difficilement exploitables. En amont, on aurait pu demander beaucoup plus que les 11 000 €. À ce prix-là, c’est un véritable cadeau que nous offrons".

Jean-Pierre Graisse (min.) signale que le DNF s’est montré peu enthousiaste à ce projet d’échange de parcelles.

Pas de surprise au moment du vote, les deux conseillers Écolo et les cinq conseillers Ensemble s’abstiendront.

Location sous bail à ferme

Les conseillers étaient appelés à se prononcer sur la mise en location sous bail à ferme de parcelles pour une superficie totale de 636 ha.

D’emblée, le bourgmestre Mathieu Rossignol signale que quelques changements ont été apportés pour respect de clauses environnementales.

Ces biens mis en location se situent à Bertrix (Les Rochettes, Responhaut et Entre les Flèches), à Jéhonville (Sart) et à Orgeo (La Pelette).

En cette matière, la Commune poursuit des objectifs similaires à ceux de la politique agricole wallonne en encourageant et soutenant des jeunes agriculteurs tout en conservant les surfaces affectées à la production agricole et en contribuant à la baisse de la pression et de la spéculation foncière, en ce compris par une gestion coordonnée de ses terrains agricoles.

Léon Collin (min.) signale que les jeunes agriculteurs vont être lésés car la procédure de location manque d’homogénéité. Pas étonnant qu’au moment du vote, les cinq conseillers Ensemble rejoints par un conseiller Écolo marquent leur abstention.