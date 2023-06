“Il s’agit d’un bâtiment classé dont l’enveloppe extérieure ne peut être modifiée : les travaux ont été effectués à l’intérieur de l’ancien édifice religieux, souligne Caroline Houyoux, la directrice du complexe hôtelier. L’ouverture du restaurant et des chambres dans l’église remonte, en effet, à 1993. Après 30 ans, des travaux techniques et de performance énergétique s’avéraient indispensables. La climatisation, le système de chauffage, les canalisations ont été changés.”

La construction de cette église jésuite remonte à 1733, mais sa désacralisation n’est pas récente. En effet, elle a été désacralisée dès la fin du XVIIIe siècle à la suite de la dissolution de l’ordre des Jésuites annoncée en 1773 par le pape. En 1806, suite à un incendie de l’église de Marche-en-Famenne, le culte catholique y a été célébré. Au cours de la seconde guerre mondiale, et suite au bombardement du village voisin de Marloie, l’église est devenue un hôpital de campagne. Après la guerre, elle a été transformée en salle des fêtes, appelée “Casino”. Une affectation qu’elle conservera jusqu’en 1989.

Au début des années 90, la Ville de Marche-en-Famenne a lancé un appel d’offres dans le but de donner une nouvelle vie au bâtiment avec une dimension plus touristique. La famille Houyoux l’a racheté et transformé en hôtel. Les travaux ont été terminés en 1993. Ce bâtiment a été classé par la commission des monuments et sites.

Après rénovation, l’ancienne église dispose d’un restaurant au cadre feutré et moderne, équipé d’une cuisine ouverte. Les étages comprennent des grandes chambres et une salle de séminaire. “Le nombre de chambres est plus réduit qu’avant les travaux : il y en a 12 au lieu de 14. Elles sont plus spacieuses, plus modernes et plus luxueuses, équipées de salles de bains semi-ouvertes avec douches italiennes. Dans quatre d’entre elles, les “suites exécutive”, on retrouve également une baignoire balnéo”, poursuit la directrice.

Une terrasse, agrémentée de pièces d’eau et de plantations, relie l’ancienne église jésuite du XVIIIe siècle entièrement restaurée et la nouvelle aile contemporaine et fonctionnelle, où jadis l’arsenal des pompiers était implanté.

“Le personnel du complexe hôtelier se compose de 80 personnes. Nous sommes toujours à la recherche de certains profils. À présent, 45 chambres sont entièrement rénovées. Nous projetons de poursuivre la rénovation des chambres situées dans l’autre aile, de manière progressive dans les années qui viennent”, conclut la directrice.