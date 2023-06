3 ans de prison pour un jeune voleur récidiviste à Ruette

ils sont parties civiles et s’expriment sans avocat.

La dame prend la parole: "C’était le 23 mai dernier. Mon mari travaillait dans le jardin. Moi j’étais dans la maison. Tout d’un coup, j’ai vu ce voleur dans ma cuisine. Il était tellement pâle que j’ai presque eu pitié de lui. Il aurait voulu que mon mari le conduise à Virton, mais mon mari ne l’a pas fait. Ce que nous ignorions à ce moment-là, c’est que cet homme venait de monter à l’étage et y voler des bijoux qui m’appartenaient. Il en avait plein les poches."

L’enquête de la police révélera que le voleur s’est rapidement débarrassé des bijoux volés après son cambriolage, via le magasin Cash Converters d’Arlon ou Messancy.

Les parties civiles réclament un euro provisionnel sur un dommage estimé à 5 000 €.

Condamné, il recommence

Déjà condamné en avril dernier à un an de prison pour divers vols, le voleur, Charli Chauveau, 22 ans, de Ruette, a donc récidivé le 23 mai dernier dès sa sortie de prison.

Le juge Nazé lui fait remarquer qu’il cumule les délits car ce jour-là, non seulement il a volé des bijoux au préjudice de cette famille de Ruette, mais il a volé aussi une plaque de voiture, une voiture et a été s’approvionner en drogue à Longwy.

Le magistrat lui demande où il en est dans la vie: "Je suis au chômage, mes enfants sont en famille d’accueil. Je suis incarcéré à la prison d’Arlon et y reçois d’un traitement à la méthadone et des antidépresseurs", répond le prévenu.

"Envie d’être protégé chez soi"

Pour le parquet, la procureur de division à Arlon, Murielle Seret, demande au tribunal de "se montrer ferme, pour protéger la société. Les parties civiles, qui sont des personnes âgées, et donc plus fragiles, se sont senties agressées en se retrouvant nez à nez avec cet homme qui est entré chez eux.

Quand on est dans sa maison, on a envie d’être protégé. Avec l’argent des bijoux volés chez ces personnes, il a acheté quelques grammes d’héroïne et de cocaïne.

Je requiers une peine de 40 mois de prison et une amende de 50 €", termine Mme Seret.

Pour la défense, Me Dimitri De Coster ne peut que reconnaître l’état de récidive de son client. "La cleptomanie est quelque chose d’ancré en lui. Mais il n’a pas l’idée de faire mal aux gens. C’est un voleur opportuniste", plaide le défenseur.

Répliques des magistrats du siège et du parquet: "La cleptomanie n’est en rien une maladie mentale."

Comme l’affaire passait en procédure accélérée, le juge Nazé a annoncé qu’il rendrait son jugement déjà en fin de matinée ce lundi 26 juin.

Il a condamné Charli Chauvaux à une peine de 3 ans et 8 000 € d’amende, avec arrestation immédiate (le prévenu était déjà sous les liens d’un mandat d’arrêt).