Concrètement, des réparations localisées du revêtement seront réalisées sur une distance de 4,6 km. La zone recevra un traitement en surface pour améliorer ses performances.

Du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet et du mardi 8 août au vendredi 11 août, sous réserve de conditions météorologiques favorables, la N83 sera fermée à la circulation entre Jamoigne et Tintigny.

Les usagers seront déviés via la N801 et la N891 (Rossignol et les Bulles). Pour le restaurant “Au Moulin Gourmand” et la Société “Herbeuval”, des déviations locales seront mises en place.

Du 14 juillet au 8 août, la circulation sera rétablie sur la nationale mais, à la suite de l’absence de marquage, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h.

Ce chantier représente un budget de près de 331 000 € HTVA financé par la Sofico maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.