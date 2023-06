Saint-Léger: 10 ans de prison requis pour avoir violé sa fille

Il doit répondre des préventions de viol, d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de coups et blessures sur sa fille de onze ans, mais aussi de détention d’images pédopornographiques, sans compter le harcèlement sur son ex-compagne et les menaces envers les policiers. L’homme est détenu depuis les faits, le 3 juin 2021, et est aujourd’hui sous un bracelet électronique

Ce jour-là, la maman de la fillette remonte à l’étage de la maison familiale et entend des bruits dans la chambre parentale. Elle ouvre la porte et voit sa fillette debout, gênée, le short tombé sur les genoux. Dans le lit, son compagnon se cache sous la couette. Il est nu !

Sous le feu des questions du juge Pavanello, le prévenu, a réponse à tout. "Tout cela, c’est un complot avec une version truffée de mensonges, lâche-t-il en rejetant toute la responsabilité et sa haine sur son ex. Ma fille me passait régulièrement de la pommade sur le dos. Comme, elle avait fait une chute à vélo, je lui en passais sur son entrejambe, mais jamais je ne l’ai touché sexuellement." Le prévenu évoquant aussi son anatomie: "Je suis particulièrement bien gaulé, vous pouvez faire vérifier. Comment voulez-vous que je pénètre une fille de cet âge sans la blesser ?"

Des recherches de sites pédopornographiques épouvantables

Devant les dénégations du prévenu, le juge est passé au chapitre des images pédopornographiques. Me Joëlle Saussez, qui défend les intérêts de la victime et de sa maman particulièrement choquée: "Les enquêteurs ont effectué des travaux sur votre ordinateur pour voir quel genre de sites vous fréquentiez. Sur votre moteur de recherche, on trouve principalement des demandes du style"papa éjecte son sperme sur sa petite fille quand maman est absente". C’est odieux et peut servir quasiment de preuve dans le dossier de viol."

Pour le ministère public, la substitute Florence Ricci, a fait un long rétroactes du détail des horribles faits.

Avec parfois l’obligation de reprendre son souffle pour ne pas se laisser trahir par son émotion, elle a insisté sur les conséquences importantes qui poursuivront à jamais l’enfant. "Monsieur ne manifeste aucun regret, il n’y a aucune prise de conscience de sa part. Au contraire, il rejette ses fautes sur les victimes. Le rapport d’expertise estime qu’il y a des fortes chances qu’il repasse à l’acte, vu son attrait pédophile dans le cadre familial." La représentante du ministère public a requis dix ans de prison, cinq ans supplémentaires de mise à disposition du gouvernement et la déchéance des droits.

Du côté de la défense, l’avocat liégeois Me Olivier Dupont a plaidé le bénéfice du doute: "C’est un dossier tragique. Si les faits sont avérés, c’est dramatique pour la petite victime, s’ils ne sont pas avérés et que vous condamnez mon client à la hauteur de la peine demandée par Mme la procureur du roi, c’est un drame pour un innocent."

Le jugement sera rendu le 21 août.