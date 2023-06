Tribunal d’Arlon : "Vous vous adressez à un universitaire pas à un ouvrier"

Calmement, les policiers lui répondent qu’il a commis deux infractions, dont une en se servant de son GSM au volant, GSM qu’il a, par ailleurs, essayé de dissimuler entre ses jambes. De plus en plus en colère, l’automobiliste véhément en remet une couche: "Je connais très bien la juge d’instruction et le chef de corps. Vous ne vous en tirerez pas comme cela. Sachez que vous vous adressez à un universitaire, pas à un simple ouvrier."

Le lendemain, pas encore clamé, il s’est présenté au commissariat d’Athus avec son épouse. Le quinquagénaire s’est de suite montré arrogant et méprisant, son épouse n’étant pas en reste. Il a réussi à entrer en communication téléphonique avec le commissaire, mais s’en est pris plein les oreilles. Il est revenu en début d’après-midi, de plus en plus virulent, pour déposer plainte contre les policiers.

"Vous êtes l’universitaire le plus con que je n’ai rencontré"

Lors de son interrogatoire lors de l’instruction d’audience, la première question que lui a posé un peu perfidement le juge Philippe Nazé n’a pas déstabilisé le prévenu, que du contraire. Il lui a demandé quel est son métier et quel est son diplôme. Après quelques instants de silence, un peu décontenancé, le prévenu s’est lancé fièrement dans une longue liste de formations et de diplômes universitaires. Il a fallu l’arrêter.

Me Dorothée Kauten, pour sa défense a mis en doute l’intégrité de certains policiers qui auraient une dent contre son client. "Ils ont été très désagréables et agressifs, confirme-t-elle. Un d’entre eux a même lâché:"Dégage, vous êtes l’universitaire le plus con que j’aie jamais rencontré."" Elle a demandé au juge de prononcer un acquittement.

Le jugement sera prononcé le 16 août.