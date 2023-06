Vivalia : un résultat de 5,2 millions € au compte 2022

” Le résultat est encourageant malgré le contexte financier particulièrement fragile auxquels les hôpitaux belges sont actuellement confrontés, souligne Pascal Mertens, directeur général de Vivalia. Il s’explique par trois facteurs : la pénurie de personnel, la vente de l’ancienne maison de repos Saint-Antoine à Virton et la modification des règles de provision pour la cotisation de responsabilisation sur les pensions. En effet, ce résultat positif n’intègre pas la dotation provision estimée à 12 millions € pour l’année 2027. ”

Par rapport à l’année 2021, le volume de l’emploi du secteur hospitalier reste stable. Les charges sociales et salariales augmentent néanmoins de 14,2 millions €, soit une hausse de 8,47 % liée l’indexation à hauteur de 6,9 millions €. “Le recrutement du personnel infirmier et aide-soignant évolue favorablement après l’appel lancé, se réjouit Pascal Mertens. En effet, 165 personnes ont été recrutées l’an dernier et, cette année, nous en sommes déjà à 118, au terme des six premiers mois. Les avancées sont positives. “

Le secteur de l’Aide Médicale Urgente présente un résultat de – 903 143 €, en très légère amélioration par rapport à l’année 2021. Il enregistre des produits complémentaires liés notamment à la subvention additionnelle du nouveau PIT. “Un projet pilote de PIT a été lancé à Libramont en janvier 2022, rappelle le directeur général. Il est destiné aux transports interhospitaliers et à des interventions 112, en renfort du dispositif d’intervention d’urgence. Il sera prolongé jusqu’à la fin de l’année. Quant au Smur de Bastogne, il pourrait être transformé en PIT en raison de la pénurie de médecins urgentistes. La réflexion est en cours.”

Enfin, la cyberattaque dont a été victime Vivalia en mai 2022 a un impact direct limité sur les comptes 2022. Pour les investissements à hauteur de 4 millions € en matériel, licences, sécurité […], les premières tranches d’amortissements seront comptabilisées à partir de 2023. Cependant, un impact de 706 000 € affecte les coûts de fonctionnement pour l’année dernière. Au total, l’impact de la cyberattaque est estimé à 5,1 millions € sur les années 2022 et suivantes. Le financement du budget des moyens financiers pour la cybersécurité est quant à lui de 225 000 € en 2022 et de 233 000 € en 2023.