Contrôles de police du 23 au 26 juin en province de Luxembourg : trois personnes privées de liberté

Du 23 au 26 juin, parallèlement à l’action nationale “Week-end sans alcool au volant”, plusieurs contrôles ont eu lieu en province de Luxembourg. Pas moins de 36 policiers/policières ont été engagé(e) s sur plusieurs points de contrôles.

10 permis retirés

La police vient de communiquer les résultats de ces contrôles. De nombreux procès-verbaux ont été dressés. Ainsi, on note 1 PV pour port d’armes prohibées, 3 PV pour détention de stupéfiants, 1 PV pour faux permis de conduire, 7 perceptions Immédiates, notamment pour usage du GSM au volant et excès de vitesse, 4 PV d’avertissement et 10 permis retirés pour 15 jours. Trois personnes ont été privées de liberté. Sur les 842 alcotests réalisés, 818 étaient “Safe” (97,1 %), 14 “Positif” (1,7 %) et 10 “Alert” (1,2 %)

Festival “No Name”

La police signale, par ailleurs, qu’une opération commune s’est déroulée dans le cadre du festival “No Name” à Vielsalm, le vendredi 23 juin. 37 policiers/policières ont été engagé(e) s aux abords de ce festival organisé à La Baraque de Fraiture.

En ce qui concerne la drogue au volant, sur les 15 tests salivaires effectués, 5 étaient positifs, 10 négatifs. 5 véhicules ont été immobilisés pendant 12 heures.

Sur les 376 alcotests réalisés, 372 étaient "Safe" (98,9 %) et 4 "Positif" (1,1 %). 4 permis ont été retirés pour 15 jours. 11 PV judiciaires relatifs aux stupéfiants ont été dressés. La police annonce qu’au total, les policiers ont procédé à 23 saisies de produits illicites, dont des popers, de la kétamine et de l’ XTC.