Durbuy : le Labyrinthe aménagé sans permis, la régularisation est en cours

” La mise en œuvre a commencé voici plusieurs semaines, assez tardivement, relève Eric Jurdant, conseiller communal Ecolo. Une immense clôture protège les plants de maïs hauts de 40 cm à ce jour. Un grand labyrinthe fixe en bois, un chapiteau et des annexes ont été installés. Nous avons appris que cette nouvelle attraction a été réalisée sans permis d’urbanisme. Lorsque les travaux ont été terminés une demande a été introduite, afin de régulariser la situation.”

Ecolo précise qu’une activité touristique, située en zone agricole, est considérée comme une destination exceptionnelle et dérogatoire au plan de secteur. L’attraction touristique et son parking nécessitent, par conséquent, un permis d’urbanisme.

Les Verts relèvent, par ailleurs, que Greenfields est exploité depuis trois ans sans permis unique définitif. “Depuis la reprise du camping de la Chenaie, Greenfields continue son exploitation, pour la troisième année consécutive, sans disposer de permis unique dûment adapté aux investissements réalisés. Les délais pour finaliser cette demande sont interpellant. D’autres campings de la commune ont été contraints de fermer faute de régularisation. Le droit s’applique de la même manière à tous.”

Le collège communal de Durbuy rappelle que le Labyrinthe était précédemment situé à Barvaux et bénéficiait d’un permis en bonne et due forme. “L’édition 2023 a changé de localisation, tout en maintenant les mêmes activités. Plusieurs réunions ont d’ailleurs eu lieu afin de s’assurer que les services concernés soient favorables au projet. Un permis a été déposé, la procédure de régularisation est en cours et, sous réserve, devrait aboutir favorablement.”

Quant aux différents campings qui ont dû être fermés, le collège précise que c’est à la suite d’une longue procédure et à la demande finale du Commissariat Général au Tourisme. “Comparaison n’est pas raison, la situation du camping dit Greenfields est, elle aussi, en cours de régularisation. Il est évident qu’il est plus confortable pour la Ville d’étudier un dossier en amont de sa réalisation plutôt que d’être engagé dans une phase de régularisation. Il faut reconnaître que c’est souvent notre quotidien, d’où le renforcement de notre service urbanisme.”

De son côté, Bart Maerten, l’associé de Marc Coucke, précise que, dans un premier temps, la demande de permis n’a pas été déposée car cette attraction éphémère n’est accessible que trois mois. Par la suite, il s’est avéré que certaines parties seraient fixes et qu’un permis était nécessaire.