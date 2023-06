Au cours de l’année 2022-2023, le club a fait des dons pour près de 14 000 € : aux six bénéficiaires des verres, dans la région, et aussi pour la réalisation d’un puits au Congo – à Kinzamba, notamment porté par la communauté pastorale de Marenne -, à Banalbois (Saint-Hubert) et à Juddu au Sénégal.

Jean-Pierre Georgin succède à Alain Collard à la présidence du club. Il compte privilégier l’amitié et la culture, resserrer les liens avec le club de Brugge Zeehaven et mettre en avant la ruralité et l’environnement.