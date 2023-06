Un énervement généralisé au tribunal

Me Dorothée Kauten, dans sa plaidoirie, a voulu rappeler tous les rétroactes de la scène où la porte-vitrée a été martyrisée, alors que le juge Jordant avait vertement rabroué le prévenu, qui voulait lui aussi reprendre l’histoire depuis son début. Colère de Me Marc Kauten, sur sa nièce: "On refuse à mon client de s’expliquer et on accepte que ma consœur revienne sur des éléments de coups et blessures qui ont valu un non-lieu à mon client. Ce n’est pas équitable. En plus, elle vient de me remettre ses conclusions dix minutes avant le début de l’audience, ce n’est pas loyal." La colère de l’avocat n’a pas suffi pour interrompre Me Dorothée Kauten. Il a fallu une nouvelle intervention véhémente du juge Jordant pour qu’elle abrège sa plaidoirie. Elle réclame des dommages pour la réparation de la porte litigieuse.

Qu’elle me foute la paix

"Les policiers ont constaté de légers dégâts à la porte, mais par contre, rien n’étaye la version de soi-disant coups qui aurait occasionné des blessures, explique Stéphanie Brand pour le ministère public. C’est ce qui explique que Monsieur est poursuivi pour les dégradations (NDLR: qu’il reconnaît, mais qu’il considère comme nettement exagérées par la partie adverse) et que nous ne le poursuivons pas pour les coups et blessures supposés." Vu que le prévenu est en récidive légale après une condamnation à deux ans de prison, Me Brand a requis quatre mois d’emprisonnement, sans s’opposer à une éventuelle peine de travail.

Me Marc Kauten a rappelé la futilité de la querelle, provoquée par un problème d’échange de cartes Pokemon entre les enfants. Il a demandé l’acquittement de son client ou, subsidiairement, une suspension du prononcé, vu le dépassement du délai raisonnable pour une affaire datant de décembre 2017.

Avant la clôture des débats, le prévenu a tenu à faire une dernière demande: "Moi, je ne veux qu’une chose, c’est que cette dame qui me pourrit la vie, me foute la paix."

Le jugement sera rendu le 23 août.