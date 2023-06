Usine Ferrero à Arlon : un nouveau cas de salmonelle détecté, la production à l'arrêt

Selon les informations de Sudinfo, l’histoire pourrait se répéter pour le chocolatier italien puisqu’un nouveau cas aurait été détecté.

Laurence Evrard, porte-parole de Ferrero, nous a confirmé l'information, mais insiste sur les mesures de prudence. Si la cause n’a pas encore été trouvée, la production de chocolat s’est rapidement arrêtée. “Suite à l’identification de salmonelle dans l’environnement par nos contrôles internes, nous avons, à titre de mesure préventive immédiate, arrêté les lignes de production concernées et travaillons à l’analyse des causes”, indique-t-elle. “Aucun produit final n’a été testé positif et aucun n’a quitté nos installations.”

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’AFSCA, aurait été “rapidement informée.”

Depuis le scandale de 2022, les contrôles se sont multipliés et les procédures se sont renforcées, notamment sur les produits finis et semi-finis.

Plus d’informations à venir.