CHR de Houdemont : les trois conseils médicaux soutiennent la réorganisation hospitalière “Vivalia 2025"

” Ce projet de construction d’un nouvel hôpital à Habay-Houdemont est essentiel pour pérenniser des soins de qualité au sein de la Province de Luxembourg, dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels de la médecine.

La réorganisation hospitalière telle qu’envisagée par Vivalia, avec au nord l’hôpital de Marche-en-Famenne et au centre sud, en bordure de la E411, un CHR de 600 lits, correspond en tout point à l’évolution des soins de santé en Belgique et en Europe. Complétée par un maillage de polycliniques et de centres de santé de proximité, avec une bonne coopération avec les médecins généralistes et services de soins à domicile, elle sera de nature à attirer de nouveaux médecins dans la province de Luxembourg, à pérenniser et à améliorer sensiblement la qualité des soins de santé.

L’ambitieux plan “Vivalia 2025” répond aux besoins actuels des soins de santé tant à l’échelle du pays que de la province, notamment par :

- la réorganisation en réseaux hospitaliers voulue par l’État fédéral et pour laquelle Vivalia a obtenu son agrément ;

- le rassemblement des plateaux techniques lourds qui doivent permettre d’offrir enfin les techniques de pointe à la patientèle luxembourgeoise (notamment l’accès à un PET Scan) qui ne devra plus quitter la Province pour en bénéficier ;

- la prise en compte de l’évolution sociétale des futurs médecins qui recherchent notamment de grandes équipes, le travail en groupe et la réduction du nombre de gardes ;

- la diminution progressive des lits hospitaliers classiques pour être remplacés par de la médecine ambulatoire ;

- le maintien des agréments hospitaliers nécessaires pour la prise en charge des patients (infarctus, accidents vasculaires cérébraux, cancer du sein, trauma center, …).

- la constitution de centres de santé de proximité (polycliniques) pour des consultations de toutes disciplines médicales et paramédicales.

- La construction d’un nouveau CHR moderne tant au niveau des infrastructures, qu’écoresponsable (gestion des énergies, gestion des déchets,…)

Vivalia doit s’inscrire dans le paysage hospitalier belge de demain et “Vivalia 2025” y répond parfaitement.”

Les conseils Médicaux de Vivalia – CSL Arlon-Virton, CHCA Libramont-Bastogne et hôpital de Marche-en-Famenne – appellent donc les décideurs “à prendre leurs responsabilités en octroyant le permis unique du CHR centre sud, et en ne ratant pas cette opportunité unique de garantir et développer les soins de santé en Province de Luxembourg.”