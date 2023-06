” Le collège a, déjà par le passé, pris position en faveur de la construction d’un hôpital unique en zone centre et sud Luxembourg, rappelle le Dr Jacques Devillers, président du collège, dans un communiqué. Les mutualités représentent et défendent les patients. Pour le collège, il est évident qu’il s’agit là d’un projet majeur pour la santé des citoyens luxembourgeois et sans lequel la province deviendra progressivement mais inexorablement un désert médical hospitalier, chemin qui est déjà emprunté, faute d’accords, notamment politiques, préférant maintenir une logique sous-régionaliste plutôt que de s’engager dans une vision large de santé publique à l’échelon provincial.”

Refus de permis

Pour le collège, le refus du permis d’urbanisme par l’administration wallonne pour l’implantation du nouvel hôpital à Houdemont n’est qu’un énième épisode de plus dans le ralentissement d’un processus pourtant essentiel pour la population. “Nous tenons à rappeler que cet hôpital unique est le seul susceptible de rassembler le volume d’activité critique au maintien des agréments toujours plus difficiles à obtenir pour l’exercice d’une médecine de pointe, nantie des techniques de dernière génération au profit d’un plus grand nombre de patients, dans un réseau de qualité.”

Selon les mutualités, le projet souhaite s’inscrire dans une logique de réseau avec les institutions actuelles, en maintenant ainsi une proximité indispensable avec les patients, particulièrement pour ceux qui suivent des traitements spécifiques de longue durée.

”Il existera un maillage de centres de santé de proximité pour des consultations multidisciplinaires tant médicales que paramédicales, assurant une prise en charge intégrée, en lien direct avec les pôles hospitaliers. Le nouvel hôpital permettra également une toute nouvelle plateforme d’échange entre médecins spécialistes et généralistes, engageant aussi l’hôpital unique dans la technologie moderne en matière de communication”, conclut le président du collège.