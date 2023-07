Le prix d’un repas scolaire dépassera les 4 € en septembre à Léglise

"Notre volonté est de fournir un service au prix coûtant, précise l’échevin Simon Huberty. Afin de ne pas subir une trop grosse augmentation, il a été décidé de supprimer les desserts qui accompagnent les plats. Le repas complet comprendra donc un potage et le plat principal".

Malgré cela, le prix d’un repas primaire va passer de 4 € actuellement à 4,30 €. Le repas maternel diminue de 10 centimes pour passer à 3,55 € et le potage passera de 0,60 € à 0,90 €.

Des augmentations qui ne plaisent pas à la minorité. "Les repas ne doivent pas être réservés à un public aisé, souligne Élodie Gillet. Les communes voisines sont en dessous des 4 €. Et quid des conséquences sur le personnel du Préfleuri ?".

Pas d’impact pour le Préfleuri

Simon Huberty estime que les prix sont plus que raisonnables pour un repas complet. "Le montant est supérieur à certaines communes mais il faut voir de façon plus large, souligne-t-il. L’investissement global de la commune envers les écoles ainsi que les budgets alloués doivent être pris en compte. L’aide apportée par la commune ne se résume pas aux repas".

Concernant le personnel de la résidence Préfleuri, celui-ci ne devrait pas être impacté par la disparition de ce service. "Tout a été calculé pour éviter les pertes, explique la présidente du CPAS Myriam Poncelet. Des solutions seront trouvées en interne. Il faut de toute façon savoir que le transport des repas au quotidien vers les implantations scolaires posait problème pour le personnel en place". "C’est un choix politique que nous ne partageons pas", souligne Elodie Gillet. La minorité vote non.

Des enseignants sur fonds propres

Toujours en matière d’école, il a été décidé de dégager des fonds propres communaux afin de limiter la pénurie d’enseignants lors de la prochaine année scolaire. La commune va prendre en charge 88 périodes par semaine pour un montant total maximum de 228 800 €. Toutes les écoles seront concernées. Les enseignants engagés sur fonds propres vont venir dédoubler certaines classes dès la rentrée de septembre. En cas de pénurie, ces classes pourront être réunies avec des quotas raisonnables d’élèves.

"Cela évitera d’attendre un remplacement et de confronter les élèves à un nouvel intervenant, souligne Simon Huberty. On part sur un montant maximal de 228 000 euros qui ne sera pas dépassé puisque le remplacement d’un professeur absent est subsidié par la Fédération Wallonie Bruxelles et non par les fonds propres communaux. Avec ce système, on souhaite que l’école reste un lieu d’apprentissage tout au long de l’année et ne devienne pas une garderie".

Toujours en matière d’enseignement, la commune a décidé, après une période d’essai d’un an, de nouer un partenariat de six ans avec le PMS de Virton.

Vite dit

Duo-bacs ramassés tous les 15 jours

Le système de duo-bacs pour la collecte en porte à porte a été renouvelé pour la période 2024-2031. La fréquence passera à une fois par quinzaine durant toute l’année. Un choix justifié par l’utilisation des sacs PMC qui réduit la quantité de déchets dans les duo-bacs. Prochainement, la commune souhaite augmenter la fréquence de ramassage des papiers-cartons à domicile.

Les chiffres 2022 du Centre sportif

L’échevin Stéphane Gustin a présenté le rapport d’activités de la Régie Communale Autonome. Voici les chiffres du centre sportif pour l’année 2022:

– 600 affiliés, 9 clubs sportifs et 7 implantations scolaires

– 250 personnes pour les cours collectifs organisés par la RCA

– 11 stages pour un total de 250 enfants dont 13 en inclusion

– 121 abonnements pour la salle de fitness