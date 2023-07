"Adieu M. le professeur", Pierrot Jacques, de Halanzy

Prof toujours de bonne humeur, doté d’un grand sens de l’humour, Pierrot Jacques était un passionné de photo et c’est lui qui a créé une option "photographie" à l’époque au collège virtonnais.

"Son plaisir était la photo noir et blanc. Il avait un grand plaisir à apprendre aux élèves à développer leurs photos en chambre noire, avec un bain, et obtenir les meilleurs tirages ", raconte son fils Bertrand, organiseur des spectacles et concerts pour BJC. Pierrot Jacques a été membre du Photo-Club Halanzy. L’argentique est restée sa grande passion, il n’a pas embrayé avec le numérique.

Voyages scolaires

Pierrot Jacques au collège, c’est aussi les souvenirs de nombreux camps scolaires en accompagnant les élèves en Suisse, en Autriche, dans le Val d’Aoste, des camps qui étaient organisés par l’abbé Antoine Bertrand, titulaire de 6e latine.

On se rappellera aussi qu’avec un autre prof de langues, Jean Bernard, Pierrot Jacques a initié les voyages scolaires à Londres.

Photos des spectacles

Resté fidèle toute sa vie à son village natal, Halanzy, Pierrot Jacques y avait fait partie de la chorale paroissiale et des Amis des écoles. Ancien scout, il est resté également longtemps un des membres actifs de l’unité scoute Guy de Larigaudie.

Après son école primaire à Halanzy et son secondaire à Athus, il avait obtenu son régendat en langues germaniques à l’Isma à Arlon.

Au cours des dernières années, Pierrot Jacques et son épouse Michèle étaient parmi les premiers spectateurs des événements organisés à Arlon, Halanzy ou au ROx Rouvroy par leur fils Bertrand et son fidèle comparse, Johan Cristina. "Il aimait beaucoup prendre des photos des spectacles. Au spectacle de l’humoriste Olivier Laurent, mon père était resté pendant deux heures, avec son appareil photo, assis sur le devant la scène", raconte son fils Bertrand. Pierrot était en quelque sorte l’ultra VIP d’Olivier Laurent.

À présent, il continue sans doute à photographier les couleurs du ciel.

Les funérailles de Pierrot Jacques auront lieu le lundi 3 juillet à 15 h en l’église de Halanzy.