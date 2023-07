” Si le Barreau regrette une telle mise à l’arrêt de ces services, il ne peut que partager les constats posés par le secteur et soutenir les revendications.

Nous constatons également au quotidien les difficultés rencontrées par le personnel dans la gestion des différentes situations auxquelles celui-ci est confronté.

Qu’il s’agisse des conditions de travail, du manque de personnel, des conditions d’accueil ou encore de la charge mentale liée aux choix cornéliens qui doivent être faits.

Le manque de personnel entraînant des retards dans la prise en charge des situations, le manque de temps pour accompagner dignement les familles ou encore pour répondre aux demandes légitimes. Ce manque de personnel accroît la fatigue et la pression sur les travailleurs sociaux entraînant des absences de plus en fréquentes et qui ne font qu’amplifier ces problématiques.

Outre le manque de personnel, force est de constater que de plus en plus de familles et de jeunes se retrouvent sans solutions adaptées et que les décisions prises relèvent souvent du bricolage. Non pas par manque de compétences des travailleurs sociaux mais en raison de l’absence de solutions structurelles.

Manque de famille d’accueil, manque de places en institution, manque de services entraînant des listes d’attente interminables entraînant un abandon des familles et des jeunes en difficulté voire une aggravation des situations de danger.

Il est inconcevable de devoir prioriser les situations de danger ou de maltraitance d’enfant et de devoir faire des choix contraires à l’intérêt de ces jeunes et ce au mépris des fondamentaux.

Il est intolérable de voir ces travailleurs supporter la responsabilité de choisir entre les enfants et familles, et ce en raison du manque de structure d’accueil ou de service adapté.

Si nous avons pu nous réjouir des avancées apportées par le décret du 18 janvier 2018, ambitieux et renforçant les droits des jeunes et des familles, nous devons constater qu’il ne peut être appliqué correctement en raison du manque de moyen accordé au secteur.

Nous ne pouvons que souligner l’important travail de terrain réalisé par les travailleurs et travailleuses du secteur dans l’intérêt des enfants et des familles et ce malgré les difficultés rencontrées au quotidien, qu’ils relayent aujourd’hui.

Si le secteur tient le coup aujourd’hui et limite les dégâts, c’est uniquement en raison du dévouement et de la créativité des acteurs de terrain dont le travail est méconnu et non suffisamment valorisé.

La jeunesse d’aujourd’hui constitue notre futur et nous devons dès lors tout mettre en œuvre pour venir en aide à ces jeunes et familles en difficulté.

Par conséquent, le Barreau appelle de tous ses vœux à un dialogue entre les autorités et le secteur afin de trouver des solutions structurelles permettant de mettre un terme à ce blocage mais surtout de se donner le moyen de nos ambitions.”