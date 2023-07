À Bomal, une pétition veut le retour d'un distributeur de billets

Un distributeur de billets à Bomal ? Cela existait jusqu’en 2020 et le dernier a été supprimé en raison d’une fusion de la banque AXA de Bomal et Barvaux-sur-Ourthe. Depuis quelques jours, une pétition circule sur Facebook en faveur de ce service dans le village. Un village qui est très actif. On peut citer des activités hebdomadaires telles que la traditionnelle Petite Batte du dimanche, les matchs de basket, de foot et de tennis. Ou des activités annuelles comme Durbuy Rock Festival, la foire de la Saint-Martin, Flammes, les fêtes du Beaujolais, la fête du village, le HADT et bien d’autres activités. La pétition souligne: "L’installation d’un distributeur de billets faciliterait les transactions pour les visiteurs et encouragerait ainsi le tourisme et l’économie locale."