"Le DNF nous dit qu’il faut vivre avec ces ratons laveurs. Seuls des titulaires de permis de chasse peuvent les tuer", répond l’échevine de l’Environnement, Annie Goffin.

Vétérinaire lui-même, Étienne Chalon (groupe Citoyens) rappelle que cet animal est agressif. "La seule bonne solution est de piéger le raton laveur et l’éliminer ensuite. Un vétérinaire vient alors l’euthaniser."

Square Joseph Michel

La Ville a décidé d’accorder le nom de Joseph Michel, ancien ministre et ancien député-maire de la Ville, à l’emplacement de la fontaine qui se trouvait au début de l’avenue Bouvier, juste le long de la salle du conseil communal.

Léopold Baltus aurait préféré qu’on rende hommage à Joseph Michel via une rue plus prestigieuse, telle une partie de l’avenue Bouvier. "Et c’était au conseil communal à prendre la décision pour cette mare car cela fait partie du patrimoine communal", ajoute le conseiller du groupe Engagés.

"Nous avons dû faire démonter cette mare car la bâche à sa base était trouée et irréparable", répond le maire, François Culot.

Pas de report du SDT

Vilipendé un peu partout, le SDT wallon, nouveau Schéma de Développement du Territoire, ne pourra être débattu devant le conseil communal de Virton. Les délais étaient beaucoup trop justes puisque l’enquête publique se clôture déjà le 14 juillet et les conseils communaux sont invités à rendre leur avis avant le 30 juillet.

Or, l’ordre du jour du conseil communal de Virton était déjà hyper dense ce 29 juin et aucune nouvelle séance n’est en principe programmée en juillet.

Dès lors Michel Mullens (Engagés) suggère de demander au gouvernement wallon de prolonger cette date-limite du 30 juillet.

"Ce ne sera pas possible. J’ai contacté le ministre Borsus et il répond que ces dates ont été fixées par décret et imposées par l’administration", répond l’échevin Wauthoz.

La vitesse passe à 50 km/h de Grandcourt à Ruette

Les habitants de Ruette et Grandcourt ont régulièrement protesté contre la trop grande vitesse des véhicules transitant par ces villages. Sur conseil du SPW, le conseil communal a à son tour décidé de limiter la vitesse à 50 km/h (contrôlé par un radar tronçon) depuis l’entrée de Grandcourt (en descendant de la France) jusqu’au début de la zone 30 près de l’école dans Ruette.

Le panneau 70 km/h va donc disparaître entre Ruette et Grandcourt.