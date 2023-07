Deux conseils cynégétiques dénoncent : “La forêt n’est pas une plaine de jeux ! ”

”Ces dernières années, en particulier depuis le début de la période Covid, en mars 2020, des activités toujours plus nombreuses comme des randonnées VTT, trottinettes, des trails, sont organisés en forêt, relève Henri Pestiaux, président du conseil cynégétique de la Haute Ardenne. À cela s’ajoute la circulation non autorisée des motos et des quads. Celle-ci est récurrente et en total non-respect du code forestier.”

Selon les membres des deux conseils cynégétiques, lors des randonnées, comme les marches Adeps, il arrive fréquemment que des chiens ne soient pas tenus en laisse, que des détritus soient abandonnés dans les bois et que des marcheurs s’aventurent hors des chemins et sentiers de balade, perturbant la sérénité des massifs forestiers.

” Si certains utilisateurs sont respectueux, un certain nombre d’entre eux ne l’est pas et nous regrettons que certains organisateurs considèrent la forêt comme une plaine de jeux permanente et outrepassent leurs droits, souligne Bernard Deumer, président du conseil cynégétique du Bois st Jean. De nombreux promeneurs traversent des propriétés privées, délimitées par des barrières et panneaux, sans aucun scrupule et qui plus est, se montrent surpris, voire agressifs feignant l’ignorance de la législation.”

Les deux conseils cynégétiques rappellent que le chasseur exerce son action de régulateur des populations de gibiers et joue un rôle écologique majeur dans le maintien des équilibres naturels. “Notre action de régulation est notamment organisée par l’attribution de plan de tirs auxquels nous sommes soumis. Ces quotas visent tant le cerf que le sanglier et nous exposent à des amendes pénales s'ils ne sont pas respectés."

Ils formulent quelques pistes de solutions pour les forêts publiques, à savoir, éviter les marches, trails et VTT entre le 15 septembre et le 1er octobre, limiter le nombre d’activités entre le 1er octobre et le 31 décembre, sensibiliser les organisateurs au respect des règles de circulation en forêt, identifier et délimiter, avec le DNF, de zones de quiétude permanente et, enfin, distribuer des folders, via les syndicats d’initiatives, pour rappeler le code forestier et les bonnes attitudes à adopter en forêt.