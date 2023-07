Schéma de développement du Territoire (SDT): "Marche-en-Famenne échappe à la catastrophe mais…" selon le bourgmestre André Bouchat

La minorité l’approuve, la majorité s’abstient

Le conseil marchois n’a pas dérogé à la règle avec un long débat où chaque groupe a pu exposer ses arguments. Au terme de ce débat repris ci-dessous, lors du vote, les groupes de la minorité émettent un avis positif, tandis que la majorité (Liste du mayeur-Les Engagés et PS) s’abstient, "afin de pouvoir exposer nos principaux arguments et remarques", justifie le bourgmestre. En s’abstenant, la majorité marchoise a laissé la porte ouverte aux deux groupes de la minorité (MR et Écolo, présents dans la majorité régionale) qui ont logiquement approuvé ce SDT. L’avis de la Ville de Marche est donc positif.

Avant ce vote, ce SDT fut longuement discuté. Le bourgmestre André Bouchat n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins. Pour lui, "ce SDT est un document supérieurement important, de la plus haute importance stratégique Un document qui, dès qu’il sera adopté, s’imposera à tous les niveaux et bouleversera profondément notre manière de bâtir, de nous loger".

Rappelons que ce Schéma de développement du Territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il est destiné à orienter les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Le SDT comprend 20 objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement qui ont pour finalité l’optimisation spatiale, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité.

Le mayeur marchois se montre pédagogue en rappelant que ce SDT est appelé à remplacer le SDER qui est toujours d’application. "Le SDT doit se lire en parallèle avec le CoDT (code de l’Urbanisme), qui peut être considéré comme sa boîte à outils, mais qui est toujours en cours de réformation. Avec ses multiples acronymes et nouveaux concepts, ce SDT se révèle aussi très difficile à analyser en l’espèce, même pour des techniciens, et surtout dans les délais impartis."

André Bouchat: "Interpellant, sidérant, surréaliste,…"

Le mayeur André Bouchat ne s’en cache pas: "Je suis plutôt mitigé face à ce SDT qui contient énormément de points positifs mais qui risque de frapper les plus petites communes. Dans ce cadre, Marche échappe relativement à la catastrophe. Il n’empêche que ce SDT nous pose beaucoup de questions…"

Et le bourgmestre d’exposer ses griefs principaux: "Dans ce SDT, l’axe lotharingien, Nord-Sud (E411-N4) n’est plus priorisé. Il n’y a aucun pôle majeur repris sur cet axe. Au contraire du sillon Sambre et Meuse sur lequel ils sont tous situés. J’ai bien peur que la grande majorité des subsides européens n’aille vers cet axe. La deuxième critique est le délai imparti. Il est quasi impossible pour les Communes d’analyser les remarques de nos citoyens. C’est interpellant, sidérant, choquant, surréaliste pour un document de cette importance. Enfin, le SDT introduit le concept de centralité. Marche se trouve en zone de centralité urbaine tandis que les villages de Aye, Marloie et On se retrouvent en zones de centralité villageoise. Nous aurions aimé que les villages de Waha et Hollogne en fassent également partie. Autre grief, notre commune est reprise comme pôle d’ancrage. C’est bien mais nous eussions préféré un statut intermédiaire entre celui de pôle d’ancrage et de pôle régional (Arlon) qui traduise mieux le développement économique actuel de notre ville avec ses sept zonings, son parc scientifique et technologique de Novalis,…."