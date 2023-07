Quels sont les chantiers cet été sur les autoroutes et nationales en province de Luxembourg ?

Focus sur les chantiers situés en province de Luxembourg.

Cinq chantiers (bientôt) finis

1) Le chantier de réfection du pont surplombant l’E25 à la Baraque de Fraiture et supportant la N30 s’achèvera le 14 juillet.

2) Pour la réfection des revêtements de l’E25 entre la Baraque de Fraiture et Manhay en direction de Liège, les voies seront libérées le 14 juillet.

3) La réfection des revêtements de l’échangeur d’Attert sur la N4 s’est terminée le 30 juin.

4) La fin du chantier de réfection du revêtement des bandes d’arrêt d’urgence sur la N4 entre Marche-en-Famenne et Champlon est prévue pour la mi-juillet.

5) Le pont " Cora " surplombant la N81 à Messancy a été rouvert à la circulation le 29 juin, après avoir été réhabilité et rehaussé.

Trois chantiers lancés

1) Le lundi 7 août sera lanc ée la réfection de l’E411/A4 de Verlaine à Transinne, uniquement en direction de Namur. Le chantier touchera près de 19 km, sur l’ensemble de la largeur.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les opérations s’organiseront en deux phases.

Du lundi 7 août jusqu’au mois d’octobre, sur l’E411/A4 entre les échangeurs n°24 "Transinne" et n°25 "Libramont-Chevigny", la circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h:

- En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembour (l’accès à l’E411/A4 via l’échangeur n°25 "LibramontChevigny" sera fermé à la circulation et une déviation sera mise en place via l’échangeur n°26 "Verlaine") ;

- En direction du Luxembourg, les usagers circuleront sur la voie de droite.

Dans la foulée, la deuxième phase démarrera entre l’échangeur n°26 "Verlaine" et l’échangeur n°25 "Libramont-Chevigny". "Les dates et modalités pratiques seront communiquées ultérieurement, indique la Sofico. La fin du chantier, qui sera effectué par la Socogetra, est prévue pour la fin de l’année 2023." Coût des travaux :€ 5,95 millions HTVA.

2) La réfection des revêtements entre les carrefours N30-N874 et N30-N854 à Bastogne débutera le mardi 8 août.Jusqu’au vendredi 18 août, la N30 sera entièrement fermée à la circulation entre le carrefour formé avec la N874 et le giratoire "La Doyenne"

N30-N834.Les usagers seront invités à suivre la déviation via la N874, la rue des Déportés et la rue du Thier-de-Luzery.

Du mardi 8 août au vendredi 29 septembre, sur la N30 entre le giratoire "La

Doyenne" et le carrefour formé par la nationale avec la N854, une voie sera maintenue à la circulation uniquement en direction d’Houffalize avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h. Les usagers circulant sur la nationale en direction de Bastogne seront déviés via la N854 et la N834.

Enfin, du lundi 2 octobre au vendredi 13 octobre, les opérations viseront à réfectionner les bretelles reliant la N854 à la N30. Les connexions entre les deux nationales seront assurées durant la durée des travaux. Ces derniers seront exécutés par la Socogetra et Les Enrobés du Gerny. Coût : 800 000 € HTVA.

3) La réfection des revêtements de la N89 entre Beaubru et Noirfontaine (Bouillon), en direction de Recogne. commencera le 16 août et visera à renouveler les revêtements sur une distance d’environ 4 km.

Du mercredi 16 août jusqu’au lundi 18 septembre, sur la N89 entre Beaubru et

Noirfontaine, la circulation s’effectuera sur une voie dans les deux sens. La vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h et les poids lourds seront invités à suivre la déviation via la N83 et la N85. La Socogetra s’occupe des travaux, dont le budget prévu est de 1,1 million€ HTVA.

Deux chantiers qui se poursuivent

1) Le chantier de réhabilitation du pont d’Ortheuville, qui a débuté le 11 avril, se poursuit jusqu’au mois de novembre. Durant l’ensemble du chantier, une voie par sens est maintenue sur le pont. L’échangeur d’Ortheuville reste accessible. Coût de l’opération : 784 000€ HTVA.

2) L’amélioration du revêtement de la N83 entre Jamoigne et Tintigny a débuté lundi 3 juillet. Des réparations localisées du revêtement seront réalisées sur une distance de 4,6 km.

Du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet et du mardi 8 août au vendredi 11 août, la N83 sera fermée à la circulation entre Jamoigne et Tintigny. Les usagers seront déviés via la N801 et la N891 (Rossignol et les Bulles). Pour le restaurant "Au Moulin Gourmand" et la Société "Herbeuval", des déviations locales seront mises en place.

Du 14 juillet au 8 août, la circulation sera rétablie sur la nationale mais, à la suite de l’absence de marquage, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h.

Coût des travaux, exécutés par la Socogetra : 331.000 € HTVA.

"Cette liste n’est pas exhaustive, précise la Sofico. D’autres chantiers qui pourraient démarrer par la suite feront l’objet d’une communication précise ultérieurement puisque le début d’un chantier est toujours tributaire de multiples éléments comme l’état d’avancement des procédures administratives, les conditions météorologiques ou encore son interaction avec d’autre s chantiers déjà en cours."

Quoi qu’il en soit, mieux vaut toujours rester vigilant en toutes circonstances. Bonne route.