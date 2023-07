Arlon: le psychiatre n'a pas souffert de démence, il est condamné pour coups

La victime et le psychiatre ont vécu ensemble deux ans, de la fin 2018 à la fin 2020. Une relation très particulière "puisque Monsieur était le psychiatre de Madame puis est devenu son compagnon. Ma cliente était en couple auparavant avec une autre personne lui aussi patient du psychiatre. Cet ex-compagnon décrit clairement que le psychiatre a tout fait pour casser leur couple et a fait des avances à ma cliente", plaide Me Céline Truc, partie civile.

La relation du psychiatre envers sa patiente a pris fin quelques jours avant la Noël 2020.

Le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, précise que quelques semaines plus tard, en février 2021, la victime porte plainte à la police contre son ex-compagnon (et papa aussi d’un jeune enfant avec elle,) "pour différents faits de violence et harcèlement. La victime dépose notamment deux photos, l’une avec des traces de strangulation et l’autre avec la bouche en sang".

Le parquet réclame un an de prison contre le psychiatre, mais n’est pas opposé à un sursis probatoire.

De son côté, Me Lyse Thirion, pour la défense, a plaidé l’acquittement.

Elle estime que l’état dépressif grave de son client et son assuétude à l’alcool l’ont entraîné dans un état de démence passager et donc non responsable de ses actes.

"D’ailleurs, la victime elle-même reconnaît dans ses messages que mon client souffrait de cet état. J’ajouterai que la victime a continué tout au long de l’année 2021 à envoyer des SMS équivoques à mon client (le psychiatre) et que malgré leur séparation, ils ont poursuivi une relation affective", dit encore Me Thirion.

Le psychiatre n’a pas eu de démence passagère

Le jugement rendu ce mercredi par le juge Philippe Nazé considère le psychiatre coupable de coups envers son ex-compagne et le condamne pour cela.

Le tribunal estime que la légitime défense ne peut être retenue en faveur du prévenu qui prétend avoir été agressé également par son ex-compagne.

De même, le tribunal retient que le psychiatre était pleinement responsable de ses actes et n’est pas en mesure d’invoquer un état de démence passager.

En revanche, le tribunal acquitte le psychiatre pour les faits de menace avec un couteau (ce n’est pas prouvé qu’il l’a fait).

Et un acquittement aussi pour le harcèlement après leur rupture.

Le prévenu a certes envoyé de nombreux messages à son ex-compagne, mais celle-ci y a répondu en adressant à son tour plusieurs messages, parfois calmement, et en y insérant des éléments parfois sexuels et affectueux, note le tribunal.