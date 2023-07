Une partie de l'usine Ferrero d'Arlon reste à l'arrêt après la découverte de salmonelle

"Même si aucun produit final n'a été testé positif, rien ne sort de l'usine. Nous procédons actuellement au nettoyage et à l'assainissement des lignes de production touchées. Chaque étape du processus est menée en collaboration transparente avec l'autorité belge de sécurité alimentaire (Afsca)", a précisé Laurence Evrard, porte-parole de Ferrero Benelux.

Cette pause pourrait durer environ un mois, selon les estimations du groupe. "Cette suspension temporaire n'aura aucune incidence sur l'emploi dans l'usine", a souligné Laurence Evrard.

Ce cas de salmonelle est actuellement limité à l'usine d'Arlon. Il fait écho à une contamination plus importante, un peu plus d'un an auparavant, qui a touché de nombreux produits chocolatés de la marque Kinder, fabriqués dans l'usine mais aussi en Irlande, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. L'Afsca avait alors procédé à la fermeture complète de l'usine et au rappel de plusieurs produits.