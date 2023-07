En fonction de désistements et adaptations du montant de certains subsides, de la qualité des projets, ainsi que du financement complémentaire, 22 nouveaux pouvoirs locaux sont désignés en plus des 116 projets déjà sélectionnés en décembre pour une enveloppe budgétaire totale de 118 millions € allouée par la Commission Européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie, ce qui représente un nombre de m² rénové ou reconstruit de 176 752 m²

Le montant minimum d’investissement par projet est de 300 000 €. Le taux d’intervention régional est de 80 % maximum. La subvention maximale accordée ne pourra dépasser 7 millions d’euros.

Les projets complémentaires retenus en province de Luxembourg :

Durbuy : rénovation de l’Ancien couvent des Pères Oblats – CPAS – 1 122 234,80 euros

Martelange : rénovation de la salle de Radelange – 435 464,10 euros

Gouvy : rénovation du Château de Gouvy – 497 012,00 euros

Vaux-sur-Sûre : rénovation de la salle Hompré – 435 746,94 euros

Erezée : rénovation de l’atelier communal – 319 599,72 euros