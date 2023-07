” Mariam est arrivée de Côte d'Ivoire le 23 juin 2018 et a introduit une demande d’asile le 25 juin 2018, rappelle Yannick Vincent, secrétaire fédéral de la CSC Luxembourg. Cette demande s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers du 18 avril 2023, soit près de 5 ans plus tard.”

Nouvelle demande pour raisons humanitaires

Le syndicaliste rappelle, par ailleurs, que Mariam Traore a introduit une demande de régularisation pour raisons humanitaires, sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le 20 mars 2023. “Actuellement, elle n’a pas encore reçu d’ordre de quitter le territoire car sa demande de régularisation est en cours, poursuit Yannick Vincent. L’office des étrangers doit tout d’abord prendre une décision sur cette nouvelle demande avant de délivrer un ordre de quitter le territoire.”

Reste que la jeune femme se trouve néanmoins déjà en séjour irrégulier sur le territoire belge et elle sait que sa carte orange ne sera pas renouvelée. Elle ne pourra donc plus travailler et n’a plus aucun droit en Belgique, excepté l’aide médicale urgente.

Pas de retour possible en Côte d'Ivoire

La CSC Luxembourg précise qu’elle avait décroché un CDI et qu’elle est parfaitement intégrée. “Il faut savoir que, dès son arrivée sur notre territoire, elle a rapidement trouvé un emploi comme aide-ménagère chez XLG Arlon, un métier en tension pour le recrutement en province de Luxembourg. Mariam se donnait à 100 % tant pour ses clients que pour son employeur, qui lui a accordé un CDI.”

En collaboration avec son employeur, la CSC Luxembourg a décidé de dénoncer la décision de l’Office des Étrangers car sa situation personnelle ne lui permet pas en effet de retourner en Côte d’Ivoire.

Un rassemblement aura lieu ce mercredi 12 juillet à 16 heures devant l’entreprise XLG route de Longwy 574 à Arlon. Plusieurs associations devraient être représentées.